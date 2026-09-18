Revelan cuánto ganó Solange Abraham en Gran Hermano: la comparación con el 2001 El triunfo de la participante tucumana en la edición Generación Dorada muestra la devaluación del premio de 70 millones de pesos, una suma muy inferior a la de Marcelo Corazza en 2001, quien cobró 121.200 dólares, en plena convertibilidad. Agregar C5N en









El premio de Gran Hermano perdió dos tercios de su valor en dólares desde 2001. Redes sociales

El triunfo de Solange Abraham en Gran Hermano: Generación Dorada generó la locura de los seguidores del reality y también surgieron las comparaciones con lo que se entregó de premio en 2001, en la primera edición del certamen de Telefe. La cifra dejó en evidencia la devaluación que atravesó Argentina en más de dos décadas.

La participante tucumana se llevó la suma de 70 millones de pesos, que tomados al tipo de cambio actual representan unos 45.602,61 dólares, aproximadamente. Además, del efectivo ganó una casa prefabricada y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.

El premio en dólares es una suma infinitamente menor que la que se entregó en 2001. El premio que se llevó Marcelo Corazza tras ganar el certamen, después de 63 días de encierro, fue un cheque de $121.200, que en aquel momento de la convertibilidad equivalía a 121.200 dólares, por la paridad de un peso por dólar.

Haciendo la comparación con el premio de la ganadora del reality en 2026, representa el 37,6% de lo que cobró el primer ganador de la casa más famosa del país, sin contar siquiera la inflación acumulada en dólares durante los últimos 25 años.

La devaluación que sufrió Argentina entre la primera edición de 2001 de Gran Hermano, y esta última de 2026 -teniendo en cuenta el valor de los premios en efectivo y lo que que se puede comprar en el mercado inmobiliario porteño- revela el impacto inflacionario.