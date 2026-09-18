Revelan cuánto ganó Solange Abraham en Gran Hermano: la comparación con el 2001

El triunfo de Solange Abraham en Gran Hermano: Generación Dorada generó la locura de los seguidores del reality y también surgieron las comparaciones con lo que se entregó de premio en 2001, en la primera edición del certamen de Telefe. La cifra dejó en evidencia la devaluación que atravesó Argentina en más de dos décadas.
La participante tucumana se llevó la suma de 70 millones de pesos, que tomados al tipo de cambio actual representan unos 45.602,61 dólares, aproximadamente. Además, del efectivo ganó una casa prefabricada y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.
El premio en dólares es una suma infinitamente menor que la que se entregó en 2001. El premio que se llevó Marcelo Corazza tras ganar el certamen, después de 63 días de encierro, fue un cheque de $121.200, que en aquel momento de la convertibilidad equivalía a 121.200 dólares, por la paridad de un peso por dólar.
Haciendo la comparación con el premio de la ganadora del reality en 2026, representa el 37,6% de lo que cobró el primer ganador de la casa más famosa del país, sin contar siquiera la inflación acumulada en dólares durante los últimos 25 años.
La devaluación que sufrió Argentina entre la primera edición de 2001 de Gran Hermano, y esta última de 2026 -teniendo en cuenta el valor de los premios en efectivo y lo que que se puede comprar en el mercado inmobiliario porteño- revela el impacto inflacionario.
Mientras que en 2001 Marcelo Corazza podía comprar un tres ambientes en Núñez o Belgrano (donde el metro cuadrado rondaba los 1.200 dólares) y todavía tenía un vuelto, y en 2026 los 45.600 dólares de de Solange Abraham no alcanzan para un dos ambientes promedio en CABA -valuado en 129.000 dólares- y sólo es posible comprar en superficies reducidas en zonas periféricas.
Confirmaron que habrá Gran Hermano 5
Telefe confirmó que habrá una nueva edición de Gran Hermano y puso en marcha la convocatoria oficial para encontrar a los futuros integrantes del reality. La etapa de inscripción se gestiona exclusivamente por la vía virtual, donde los interesados deben acceder al portal oficial para completar una planilla con sus datos personales y antecedentes. La producción del show estableció este procedimiento como el primer filtro obligatorio dentro de la búsqueda de perfiles que conformarán la grilla de participantes de la quinta temporada.