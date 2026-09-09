Escándalo en Hollywood: un actor de una famosa serie fue acusado por seis delitos gravísimos Tras un largo proceso de investigación, la Justicia avanzó formalmente contra una reconocida figura británica por múltiples denuncias en su contra. Agregar C5N en









El actor fue acusado de seis delitos de alta gravedad.

El ambiente artístico internacional se vio sacudido tras confirmarse que la Policía Metropolitana de Londres formuló imputaciones formales contra el reconocido actor británico Noel Clarke. El actor de 50 años, con un destacado recorrido en cine y televisión, afronta un duro escenario judicial que incluye dos cargos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exhibicionismo, en el marco de denuncias por hechos que habrían ocurrido entre 2007 y 2016 contra cinco víctimas.

La resolución de las autoridades llegó luego de un extenso trabajo de investigación desplegado por los detectives durante más de doce meses. El procedimiento formal se encauzó tras el arresto del artista concretado el 25 de septiembre de 2025, instancia en la cual los investigadores remitieron el expediente con el material probatorio al Servicio de la Fiscalía de la Corona para obtener la correspondiente autorización e iniciar el juzgamiento de las acusaciones.

El avance de la causa penal se produjo poco tiempo después de que el propio actor sufriera un revés judicial al perder la demanda por difamación que le había iniciado al periódico The Guardian. Aquel litigio contra el medio británico había comenzado en 2021 a raíz de la difusión de testimonios sobre conductas inapropiadas que involucraban a más de una veintena de mujeres, denuncias que el artista siempre rechazó enfáticamente al sostener su inocencia de manera pública.

El impacto de las imputaciones derivó en un aislamiento total del actor dentro de la industria del entretenimiento, donde dejó de ser convocado para producciones de relevancia. Quien supo encarnar a Mickey Smith en la célebre serie Doctor Who y participar en filmes como Star Trek Into Darkness sufrió además la inmediata suspensión de su membresía en la Academia Bafta, institución que también resolvió congelar el reconocimiento honorífico que le había concedido por su aporte al cine.

Las producciones más destacadas en las que trabajó Noel Clarke El actor, guionista y director Noel Clarke logró reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Mickey Smith en la popular serie Doctor Who. Su personaje evolucionó de forma notable en la pantalla, pasando de ser el novio asustadizo de la protagonista a transformarse en un ferviente defensor de la Tierra. Este papel no solo le brindó una enorme visibilidad dentro de la cultura pop, sino que sirvió como vitrina para exponer su carisma ante el público masivo a mediados de los años 2000.

Por otra parte, su prestigio en la crítica se construyó en el cine independiente con la trilogía urbana integrada por Kidulthood, Adulthood y Brotherhood. En estos largometrajes, que mostraron de manera cruda la realidad de los suburbios de Londres, el artista desplegó su versatilidad al asumir los roles de guionista, protagonista y director. Dicha labor creativa dentro del realismo social fue premiada en 2009, cuando la Academia Bafta le otorgó el galardón a la estrella emergente. A pesar de proyectar una carrera que lo llevó a participar en producciones como Star Trek: En la oscuridad, su trayectoria sufrió un colapso definitivo por graves denuncias. Las acusaciones de conducta sexual inapropiada derivaron en la cancelación de sus proyectos, incluida la serie Bulletproof. El conflicto escaló a instancias penales: la Policía Metropolitana de Londres lo imputó por seis delitos sexuales contra cinco mujeres, por lo que deberá comparecer ante la justicia.