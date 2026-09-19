Luto en el cine: murió un artista argentino ganador de un premio Oscar

El director, dramaturgo y escenógrafo oriundo de Córdoba tuvo una trayectoria artística muy reconocida. Dejó huella en cine y también en teatro.

El universo de las artes despide con profundo pesar a Eugenio Zanetti, quien murió dejando el legado de uno de los creadores más versátiles, influyentes y talentosos de las últimas décadas. Tenía 79 años.

Escenógrafo, director, dramaturgo, pintor y diseñador de producción, nació en Córdoba el 19 de octubre de 1946 y supo exportar su talento al mundo entero.

Zanetti nició sus estudios de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba antes de dar sus primeros pasos en la cinematografía nada menos que en Italia, participando en el rodaje de Medea (1969) bajo la dirección de Pier Paolo Pasolini.

A su regreso al país, impregnó con su sello al teatro independiente y comercial, firmando puestas memorables en escenarios de la talla del Teatro Colón y en obras clásicas como El zoo de cristal, Están tocando nuestra canción y Filomena Marturano. En la pantalla nacional dejó su huella en títulos fundamentales como El poder de las tinieblas y Los pasajeros del jardín, una sólida base artística que años más tarde coronaría al escribir y dirigir en 2014 su propio largometraje, Amapola.

La trascendencia de su obra alcanzó el punto más alto de su carrera internacional en la década de los noventa, cuando la Academia de Hollywood lo consagró con el Premio Oscar a la Mejor Dirección de Arte por su deslumbrante diseño visual en la película Restauración (1995), de Michael Hoffman .

También fue nominado por Más allá de los sueños (1998), sumado a su destacada labor en producciones de gran escala como Línea mortal, El último gran héroe, Zapata, el sueño del héroe y Encontrarás dragones.

Distinciones para una trayectoria laureada

A lo largo de su vida acumuló las máximas distinciones: los premios teatrales María Guerrero, Trinidad Guevara y Estrella de Mar; el Cóndor de Plata Especial del Bicentenario en cine; Doctorados Honoris Causa por la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad de Palermo y la ESERP de España; y la declaración de Ciudadano Ilustre en Buenos Aires, Córdoba y Los Ángeles.

En sus últimos años decidió regresar a sus raíces cordobesas para dedicarse de lleno a la pintura, un reencuentro con sus orígenes que quedó plasmado en la conmovedora muestra retrospectiva “Eugenio Zanetti: el hombre que habita muchos mundos”, presentada en el Museo Francisco Tamburini.