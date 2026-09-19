Estilo colonial y luminoso: así es la casa en la que creció Juli Poggio La vivienda conserva un estilo cálido y familiar, con espacios pensados para disfrutar de la vida cotidiana. Agregar C5N en









Conocé como es la casa donde creció Juli Poggio. @poggiojulieta

La vivienda se caracteriza por una estética colonial, cálida y luminosa.

La decoración combina madera, fibras naturales y tonos claros.

El interior cuenta con amplios espacios destinados al encuentro familiar.

El exterior suma un jardín que mantiene la misma impronta de la propiedad. Más allá de los escenarios y de la exposición que tienen las figuras del espectáculo, hay lugares que mantienen un vínculo especial con sus primeros años. Para Juli Poggio y su hermana Lolo, la casa familiar es justamente ese espacio al que todavía regresan para compartir con sus padres, descansar y reencontrarse con recuerdos de su infancia. La propiedad combina ambientes amplios, mucha luz natural y una decoración con marcada inspiración colonial.

La vivienda tiene una estética cálida y descontracturada, con paredes claras, muebles de madera y distintos elementos de fibras naturales que aparecen a lo largo de los ambientes. Los géneros de lino, las alfombras artesanales y algunos detalles en hierro negro completan una propuesta que mantiene una línea bastante ordenada. Según contó Lolo durante la recorrida de Resumido Info, su mamá es muy cuidadosa con la organización de cada sector de la casa.

View this post on Instagram Uno de los espacios más llamativos es el comedor, que cuenta con una gran mesa de madera decapada acompañada por sillas de yute y ratán. La decoración se completa con velas, caminos de mesa tejidos y objetos ornamentales. Sin embargo, las hermanas explicaron que no suele ser el lugar elegido para las comidas cotidianas, ya que la familia prefiere reunirse en la barra o en la galería. Cerca de allí también se encuentra el living principal.

Cuál es la casa de la infancia de Juli Poggio El living está pensado para pasar tiempo en familia y tiene un estilo diferente al del comedor. Un gran televisor ocupa el centro de la escena sobre un mueble aparador, mientras que las paredes en tono gris oscuro generan contraste con el resto de la decoración. Los sillones de aspecto rústico, los almohadones bordados y las vasijas con hojas de palma seca terminan de darle personalidad al ambiente.

Este sector también guarda varios recuerdos de la vida cotidiana de las hermanas. Allí suelen reunirse para mirar películas y compartir las galas de Gran Hermano, muchas veces acompañadas por partidas de Rummy o Burako. En otros rincones aparecen cuadros y fotografías familiares que refuerzan el costado más personal de la propiedad. La casa, además, tiene espacios exteriores que siguen la misma estética relajada del interior.