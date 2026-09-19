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Estilo colonial y luminoso: así es la casa en la que creció Juli Poggio

La vivienda conserva un estilo cálido y familiar, con espacios pensados para disfrutar de la vida cotidiana.

Conocé como es la casa donde creció Juli Poggio.

Conocé como es la casa donde creció Juli Poggio.

@poggiojulieta
  • La vivienda se caracteriza por una estética colonial, cálida y luminosa.
  • La decoración combina madera, fibras naturales y tonos claros.
  • El interior cuenta con amplios espacios destinados al encuentro familiar.
  • El exterior suma un jardín que mantiene la misma impronta de la propiedad.

Más allá de los escenarios y de la exposición que tienen las figuras del espectáculo, hay lugares que mantienen un vínculo especial con sus primeros años. Para Juli Poggio y su hermana Lolo, la casa familiar es justamente ese espacio al que todavía regresan para compartir con sus padres, descansar y reencontrarse con recuerdos de su infancia. La propiedad combina ambientes amplios, mucha luz natural y una decoración con marcada inspiración colonial.

Isabel Macedo mostró un rincón de su hogar mientras compartía un momento de cocina junto a su hija Julia.
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La vivienda tiene una estética cálida y descontracturada, con paredes claras, muebles de madera y distintos elementos de fibras naturales que aparecen a lo largo de los ambientes. Los géneros de lino, las alfombras artesanales y algunos detalles en hierro negro completan una propuesta que mantiene una línea bastante ordenada. Según contó Lolo durante la recorrida de Resumido Info, su mamá es muy cuidadosa con la organización de cada sector de la casa.

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Uno de los espacios más llamativos es el comedor, que cuenta con una gran mesa de madera decapada acompañada por sillas de yute y ratán. La decoración se completa con velas, caminos de mesa tejidos y objetos ornamentales. Sin embargo, las hermanas explicaron que no suele ser el lugar elegido para las comidas cotidianas, ya que la familia prefiere reunirse en la barra o en la galería. Cerca de allí también se encuentra el living principal.

Cuál es la casa de la infancia de Juli Poggio

El living está pensado para pasar tiempo en familia y tiene un estilo diferente al del comedor. Un gran televisor ocupa el centro de la escena sobre un mueble aparador, mientras que las paredes en tono gris oscuro generan contraste con el resto de la decoración. Los sillones de aspecto rústico, los almohadones bordados y las vasijas con hojas de palma seca terminan de darle personalidad al ambiente.

Este sector también guarda varios recuerdos de la vida cotidiana de las hermanas. Allí suelen reunirse para mirar películas y compartir las galas de Gran Hermano, muchas veces acompañadas por partidas de Rummy o Burako. En otros rincones aparecen cuadros y fotografías familiares que refuerzan el costado más personal de la propiedad. La casa, además, tiene espacios exteriores que siguen la misma estética relajada del interior.

El living y el jardín, dos espacios especiales de la casa.

El living y el jardín, dos espacios especiales de la casa.

El jardín completa una vivienda donde la naturaleza ocupa un lugar importante. El césped, un espejo de agua, macetas con flores y una estatua de Buda forman parte del paisaje exterior, junto con la presencia de las mascotas de la familia. Para Juli y Lolo, más allá de los detalles decorativos, se trata de un lugar ligado a sus raíces y a los encuentros con sus padres. Por eso, la casa conserva ese carácter de refugio familiar al que siempre pueden volver.

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