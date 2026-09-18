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Gesto solidario: Ona Sáez donará lo recaudado con la remera de Malvinas que usó Lali Espósito

La marca de indumentaria anunció que destinará el 100% de las ganancias generadas por la prenda que lució en San Sebastián a la Unión de Excombatientes de Tigre, tras el impacto de la cantante en España.

El look no se queda sólo en la moda sino que es un apoyo concreto para los héroes del Atlántico Sur.

El look no se queda sólo en la moda sino que es un apoyo concreto para los héroes del Atlántico Sur.

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La cantante Lali Espósito impactó en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, en España, con una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", pero no se quedó sólo en una moda. La empresa Ona Saez donará lo recaudado en un gesto solidario y patriótico.

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La marca de diseño e indumentaria argentina posteó un carrusel en su cuenta oficial de Instagram con las imágenes de la cantante con la réplica de la bandera que desplegaron los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026

La compañía de moda agregó al lado de las fotos de la artista: "Lali usando nuestra Remera Selección. Parte de lo recaudado será donado a la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina (Tigre). Special thanks to @jblacroix".

La intérprete de Fanático y No me importa combinó la remera con un blazer oversize abierto y prácticamente desfiló ante los flashes de las cámaras y su presencia se viralizó en pocos minutos.

Lali Espósito: protagonista de San Sebastián

Lali Espósito viajó al Festival de San Sebastián para presentar la película Glaxo, donde es protagonista, dirigida por Benjamín Naishtat y que compite en la Sección Oficial del 74° evento de cine internacional de España. La cantante volvió al reconocido certamen de cine luego de participar como jurado en 2025.

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