19 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora juegan River vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y dónde ver

Leonardo Ponzio busca extender su buen momento en el banco del Millonario e intentará sumar de a tres de cara a la clasificación a los octavos de final del campeonato doméstico.

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River quiere seguir de buena racha ante el Globo.

River quiere seguir de buena racha ante el Globo.

X (@RiverPlate)

Este sábado River recibe a Huracán en el Monumental por una nueva fecha del Torneo Clausura desde las 19. El equipo que dirige Leonardo Ponzio viene en levantada y buscará lograr su cuarto triunfo consecutivo ante su gente.

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Las tres victorias ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán desde la asunción del nuevo entrenador le permitieron afianzarse en puestos de clasificación a playoffs y continuar escalando en la tabla anual, con la mirada puesta en la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, Huracán viene de reencontrarse con el triunfo al derrotar 2-1 a Racing en su última presentación en el Tomás Ducó, cortando así una racha de cuatro partidos sin ganar. El conjunto de Parque Patricios buscará aprovechar este envión para acercarse a la zona de clasificación en la recta final de la fase regular.

River sonríe desde la llegada de Ponzio como DT.

River sonríe desde la llegada de Ponzio como DT.

El último antecedente entre ambos se remonta a marzo de este año por el Torneo Apertura, donde el Millonario se impuso 2-1 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (Jordy Caicedo descontó para el Globo).

Horario y dónde ver River vs. Huracán

  • Partido: River vs. Huracán (Fecha 10 - Torneo Clausura 2026)

  • Día y Hora: Sábado a las 19:00 hs

  • Estadio: Mâs Monumental

  • TV: ESPN Premium

  • Árbitro: Facundo Tello

  • VAR: Fernando Echenique

River vs. Huracán: formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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