A qué hora juegan River vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y dónde ver Leonardo Ponzio busca extender su buen momento en el banco del Millonario e intentará sumar de a tres de cara a la clasificación a los octavos de final del campeonato doméstico. Por Agregar C5N en









River quiere seguir de buena racha ante el Globo. X (@RiverPlate)

Este sábado River recibe a Huracán en el Monumental por una nueva fecha del Torneo Clausura desde las 19. El equipo que dirige Leonardo Ponzio viene en levantada y buscará lograr su cuarto triunfo consecutivo ante su gente.

Las tres victorias ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán desde la asunción del nuevo entrenador le permitieron afianzarse en puestos de clasificación a playoffs y continuar escalando en la tabla anual, con la mirada puesta en la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, Huracán viene de reencontrarse con el triunfo al derrotar 2-1 a Racing en su última presentación en el Tomás Ducó, cortando así una racha de cuatro partidos sin ganar. El conjunto de Parque Patricios buscará aprovechar este envión para acercarse a la zona de clasificación en la recta final de la fase regular.

River sonríe desde la llegada de Ponzio como DT. X (@RiverPlate) El último antecedente entre ambos se remonta a marzo de este año por el Torneo Apertura, donde el Millonario se impuso 2-1 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (Jordy Caicedo descontó para el Globo).

Horario y dónde ver River vs. Huracán Partido: River vs. Huracán (Fecha 10 - Torneo Clausura 2026)

Día y Hora: Sábado a las 19:00 hs

Estadio: Mâs Monumental

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fernando Echenique River vs. Huracán: formaciones River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.