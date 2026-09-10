Andrew Garfield alertó sobre la Inteligencia Artificial: "Estamos entrando en territorio desconocido" El actor reveló que dejó de usar ChatGPT tras interpretar al CEO de OpenAI, Sam Altman, en la película Artificial. Advirtió sobre los riesgos de la IA y comparó la experiencia con lo que le pasó al filmar The Social Network, cuando abandonó Facebook. Agregar C5N en









Andrew Garfield abandonó ChatGPT tras interpretar al CEO de OpenAI.

El actor y productor Andrew Garfield reveló que dejó de usar ChatGPT tras interpretar al CEO de OpenAI, Sam Altman, en la película Artificial, dirigida por Luca Guadagnino. El británico-estadounidense explicó que la experiencia lo hizo reflexionar sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la comparó con lo que vivió al filmar The Social Network, cuando decidió abandonar Facebook.

En su paso por Jimmy Kimmel Live!, Garfield contó que interpretar a Sam Altman lo llevó a reflexionar sobre el impacto de la IA y a decidir tomar distancia de la tecnología, tal como lo hizo cuando filmó The Social Network. En esta ocasión, se puso en la piel de Sam Altman y su turbulenta historia en OpenAI, que incluyó un despido temporal y el posterior regreso al mando de la compañía.

El film de Luca Guadagnino, que también incluye a Ike Barinholtz en el papel de Elon Musk, tendrá su estreno mundial en el Festival de Nueva York el 5 de octubre y llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre. En la previa, el propio protagonista contó que la experiencia lo transformó: "Cuanto más sabés, más te das cuenta de que nos dirigimos de cabeza a un territorio particularmente desconocido", señaló durante la entrevista.

En ese sentido y con humor, el conductor le consultó si meterse en la piel del CEO de OpenAI lo había dejado más "nervioso" o "asustado" frente al avance de la inteligencia artificial. "¡No, para nada! ¡Está todo bárbaro!", se despachó Garfield con ironía.

Luego, pasó a explicar que su reacción no tenía que ver solo con el papel que interpretó, sino también con la propia tecnología de inteligencia artificial que Sam Altman impulsó en los últimos años. "Ni siquiera sé muy bien cómo explicar el motivo, pero cuanto más sabés, más te das cuenta de que nos precipitamos hacia un territorio totalmente desconocido", afirmó.

Con ironía, el actor aprovechó para apuntar contra Altman y otros ejecutivos del sector que intentan minimizar los riesgos de la IA, al tiempo que dejó en evidencia la incertidumbre que ellos mismos transmiten. "¡Lo dicen sin filtro!", bromeó el intérprete de Spiderman antes de imitar el discurso de los ejecutivos tech: "Sí, bueno, en realidad no sabemos quién va a perder su trabajo ni cómo vamos a armar una economía que funcione para la gente común. ¡Pero lo vamos a ir viendo! ¡Y les prometemos que va a ser increíble!". Artificial, la nueva película de Luca Guadagnino con Garfield como Sam Altman e Ike Barinholtz en el rol de Elon Musk, tendrá su estreno mundial el 5 de octubre en el Festival de Cine de Nueva York. El proyecto había sido descartado por Amazon MGM el verano pasado en una decisión muy comentada, pero fue rápidamente rescatado por Neon. Ahora se prepara para llegar a salas seleccionadas de Estados Unidos el 25 de diciembre.