Soledad Silveyra reapareció en redes con un emotivo mensaje sobre su salud: "Tengo ganas de..." La artista dio detalles la lesión en la columna que la alejó hace meses de las tablas y reflexionó sobre el Día del Actor y la Actriz recordando a Luis Brandoni. Agregar C5N en









La actriz manifestó su intención de superar sus problemas físicos para reencontrarse con el público. Redes sociales

La actriz Soledad Silveyra atraviesa un delicado momento de salud y decidió contarlo en sus redes sociales. Dio detalles del dolor crónico que tiene y la terapia que es el escenario: "El escenario cura todo", parafraseando a su colega Luis Brandoni.

En el Día Internacional del Actor y la Actriz, el 26 de agosto, la artista habló de su lesión en la columna, que la alejó de los escenarios hace 6 meses: “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.

Silveyra habló de las ganas de estar bien y reflexionó sobre el trabajo del actor: “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Soledad Silveyra (@soledad_solita_silveyra) La famosa recordó la vigencia de los personajes de la histórica novela Rolando Rivas, taxista, que protagonizó con Claudio García Satur, y por la que todavía la reconocen en la calle.