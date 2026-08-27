Soledad Silveyra reapareció en redes con un emotivo mensaje sobre su salud: "Tengo ganas de..."

La actriz Soledad Silveyra atraviesa un delicado momento de salud y decidió contarlo en sus redes sociales. Dio detalles del dolor crónico que tiene y la terapia que es el escenario: "El escenario cura todo", parafraseando a su colega Luis Brandoni.
La artista dio detalles la lesión en la columna que la alejó hace meses de las tablas y reflexionó sobre el Día del Actor y la Actriz recordando a Luis Brandoni.
La actriz Soledad Silveyra atraviesa un delicado momento de salud y decidió contarlo en sus redes sociales. Dio detalles del dolor crónico que tiene y la terapia que es el escenario: "El escenario cura todo", parafraseando a su colega Luis Brandoni.
En el Día Internacional del Actor y la Actriz, el 26 de agosto, la artista habló de su lesión en la columna, que la alejó de los escenarios hace 6 meses: “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.
Silveyra habló de las ganas de estar bien y reflexionó sobre el trabajo del actor: “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”.
La famosa recordó la vigencia de los personajes de la histórica novela Rolando Rivas, taxista, que protagonizó con Claudio García Satur, y por la que todavía la reconocen en la calle.
Soledad Silveyra reveló que tiene un dolor crónico en la columna por padecer trocanteritis, un cuadro derivado de una caída en la que se fracturó la sexta vértebra lumbar. La actriz llegó a realizar funciones con esta lesión aunque sin saberlo.