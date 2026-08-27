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Soledad Silveyra reapareció en redes con un emotivo mensaje sobre su salud: "Tengo ganas de..."

La artista dio detalles la lesión en la columna que la alejó hace meses de las tablas y reflexionó sobre el Día del Actor y la Actriz recordando a Luis Brandoni.

La actriz manifestó su intención de superar sus problemas físicos para reencontrarse con el público.

La actriz manifestó su intención de superar sus problemas físicos para reencontrarse con el público.

Redes sociales

La actriz Soledad Silveyra atraviesa un delicado momento de salud y decidió contarlo en sus redes sociales. Dio detalles del dolor crónico que tiene y la terapia que es el escenario: "El escenario cura todo", parafraseando a su colega Luis Brandoni.

Se trata de Grace Nortey, tenía 89 años. 
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En el Día Internacional del Actor y la Actriz, el 26 de agosto, la artista habló de su lesión en la columna, que la alejó de los escenarios hace 6 meses: “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.

Silveyra habló de las ganas de estar bien y reflexionó sobre el trabajo del actor: “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”.

Cuál es la trocanteritis, que padece Soledad Silveyra

Soledad Silveyra reveló que tiene un dolor crónico en la columna por padecer trocanteritis, un cuadro derivado de una caída en la que se fracturó la sexta vértebra lumbar. La actriz llegó a realizar funciones con esta lesión aunque sin saberlo.

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