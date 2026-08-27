Tristeza en el cine mundial: murió una veterana actriz que marcó generaciones en cine, teatro y TV A lo largo de su carrera generó una enorme contribución a la industria del entretenimiento con papeles fuertes y auténticos. La triste noticia fue confirmada por su familia, pero hasta el momento no se conocen la causa de muerte. Agregar C5N en









Se trata de Grace Nortey, tenía 89 años.

La industria cinematográfica está de luto tras la muerte de Grace Nortey, una actriz veterana de Ghana que fue una de las figuras pioneras en teatro, televisión y cine local. La artista participó en producciones como Kofi Nkrabea, Osofo Dadzie, Taxi Driver, Sinking Sands y Beasts of No Nation, entre otros.

Grace Nortey Nació el 1 de febrero de 1937 en Ghana, tuvo una larga carrera donde brilló en la década de 1980, durante la edad de oro del teatro y drama ghanés.

El exministro de Energía y de Educación de Ghana, Matthew Opoku Prempeh, compartió un posteo de despedida a la actriz en sus redes sociales: "El fallecimiento de Grace Nortey a los 89 años es una pérdida profunda para la comunidad de artes creativas de Ghana y para las generaciones que crecieron viendo su notable trabajo".

"Aportó humor y profundidad a personajes que se convirtieron en parte de nuestra memoria colectiva. Grace Nortey perteneció a una generación que ayudó a construir el teatro, la televisión y el cine ghaneses cuando la industria contaba con muchísimos menos recursos y oportunidades", añadió.

En esa línea reflexionó que "su vida también nos recuerda que la industria creativa importa porque preserva nuestras historias, lleva nuestra cultura, crea medios de vida y da a las generaciones futuras la confianza para contar la historia de Ghana al mundo".

Grace Nortey’s passing at 89 is a profound loss to Ghana’s creative arts community and to generations who grew up watching her remarkable work.



For many Ghanaians, she was an unforgettable character in productions such as Kofi Nkrabea, Osofo Dadzie, Taxi Driver, Sinking Sands… pic.twitter.com/dTPwz8LoVR — Dr. Matthew Opoku Prempeh (@MatthewOPrempeh) August 27, 2026 Carrera de Grace Nortey: película por película 1985 Nana Akoto

1992 La otra cara de la riqueza

1993 Asuntos del corazón

2006 Emoción congelada

2008 Ante mis ojos

2009 El honor de mi hermana

2011 Arenas movedizas

2011 Lazos que unen miembro de la iglesia

2015 Bestias de ninguna nación

2016 Amakye y Dede

2019 P sobre D Ayorkor

2019 '95