Tristeza en el cine mundial: murió una veterana actriz que marcó generaciones en cine, teatro y TV

La industria cinematográfica está de luto tras la muerte de Grace Nortey, una actriz veterana de Ghana que fue una de las figuras pioneras en teatro, televisión y cine local. La artista participó en producciones como Kofi Nkrabea, Osofo Dadzie, Taxi Driver, Sinking Sands y Beasts of No Nation, entre otros.
Grace Nortey Nació el 1 de febrero de 1937 en Ghana, tuvo una larga carrera donde brilló en la década de 1980, durante la edad de oro del teatro y drama ghanés.
El exministro de Energía y de Educación de Ghana, Matthew Opoku Prempeh, compartió un posteo de despedida a la actriz en sus redes sociales: "El fallecimiento de Grace Nortey a los 89 años es una pérdida profunda para la comunidad de artes creativas de Ghana y para las generaciones que crecieron viendo su notable trabajo".
"Aportó humor y profundidad a personajes que se convirtieron en parte de nuestra memoria colectiva. Grace Nortey perteneció a una generación que ayudó a construir el teatro, la televisión y el cine ghaneses cuando la industria contaba con muchísimos menos recursos y oportunidades", añadió.
En esa línea reflexionó que "su vida también nos recuerda que la industria creativa importa porque preserva nuestras historias, lleva nuestra cultura, crea medios de vida y da a las generaciones futuras la confianza para contar la historia de Ghana al mundo".