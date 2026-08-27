IR A
IR A

Tristeza en el cine mundial: murió una veterana actriz que marcó generaciones en cine, teatro y TV

A lo largo de su carrera generó una enorme contribución a la industria del entretenimiento con papeles fuertes y auténticos. La triste noticia fue confirmada por su familia, pero hasta el momento no se conocen la causa de muerte.

Se trata de Grace Nortey

Se trata de Grace Nortey, tenía 89 años. 

La industria cinematográfica está de luto tras la muerte de Grace Nortey, una actriz veterana de Ghana que fue una de las figuras pioneras en teatro, televisión y cine local. La artista participó en producciones como Kofi Nkrabea, Osofo Dadzie, Taxi Driver, Sinking Sands y Beasts of No Nation, entre otros.

Aún no cofirmaron las causas de la muerte de ChristianStyles.
Te puede interesar:

Murió el actor Christian Styles: tenía apenas 29 años

Grace Nortey Nació el 1 de febrero de 1937 en Ghana, tuvo una larga carrera donde brilló en la década de 1980, durante la edad de oro del teatro y drama ghanés.

El exministro de Energía y de Educación de Ghana, Matthew Opoku Prempeh, compartió un posteo de despedida a la actriz en sus redes sociales: "El fallecimiento de Grace Nortey a los 89 años es una pérdida profunda para la comunidad de artes creativas de Ghana y para las generaciones que crecieron viendo su notable trabajo".

"Aportó humor y profundidad a personajes que se convirtieron en parte de nuestra memoria colectiva. Grace Nortey perteneció a una generación que ayudó a construir el teatro, la televisión y el cine ghaneses cuando la industria contaba con muchísimos menos recursos y oportunidades", añadió.

En esa línea reflexionó que "su vida también nos recuerda que la industria creativa importa porque preserva nuestras historias, lleva nuestra cultura, crea medios de vida y da a las generaciones futuras la confianza para contar la historia de Ghana al mundo".

Carrera de Grace Nortey: película por película

  • 1985 Nana Akoto
  • 1992 La otra cara de la riqueza
  • 1993 Asuntos del corazón
  • 2006 Emoción congelada
  • 2008 Ante mis ojos
  • 2009 El honor de mi hermana
  • 2011 Arenas movedizas
  • 2011 Lazos que unen miembro de la iglesia
  • 2015 Bestias de ninguna nación
  • 2016 Amakye y Dede
  • 2019 P sobre D Ayorkor
  • 2019 '95
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz y su pareja se conocieron cuando él hizo unas fotos en el cumpleaños del hijo mayor de ella.

Sandra Bullock rompió el silencio tras la muerte de su pareja: "Me pidió que no lo contara"

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
play

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

las estremecedoras confesiones de hayden panettiere en su libro antes de morir

Las estremecedoras confesiones de Hayden Panettiere en su libro antes de morir

Joseph Quinn, Paul Mescal, Harris Dickinson y Barry Keoghan interpretan a Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon.

Se filtró el primer video de la biopic de Los Beatles

HaydenPanettiere murió el domingo 16 de agosto a los 36 años.

Muerte de Hayden Panettiere: revelan cómo fue el dramático llamado al 911

últimas noticias

León XIV mostró su entusiasmo por su visita a Argentina. 

En la previa a su visita a la Argentina, León XIV recibió a la Conferencia Episcopal Argentina

Hace 5 minutos
Paredes y Calleri, las figuras de Boca y San Pablo. 

Copa Sudamericana: tras la eliminación de River, se confirmó cuando se juega Boca - San Pablo

Hace 8 minutos
Inundaciones fatales en Nepal: más de 330 muertos.

Inundaciones en Nepal: ya se confirmaron 332 muertos y 1.400 desaparecidos

Hace 19 minutos
Marta Noemí Mitrovich fue detenida en Salta. 

Detuvieron en Salta a la gitana de Lomas que estafó a una peluquera que terminó matándose

Hace 20 minutos
Tini tuvo que cancelar sus shows en Palermo porque su padre debía firmar.

Se conoció el verdadero motivo por el que Tini Stoessel canceló sus shows: "Su padre debía..."

Hace 39 minutos