26 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei dará un discurso sobre Ética e Inteligencia Artificial a alumnos del Colegio ORT

El Presidente disertará este jueves a las 11 ante alumnos de cuarto y quinto año. Se trata de su segunda presentación en una escuela secundaria desde el inicio de la gestión.

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Javier Milei volverá a hablar ante alumnos de secundario.

Javier Milei volverá a hablar ante alumnos de secundario.

El presidente Javier Milei brindará este jueves un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT, en el que hablará sobre Ética e Inteligencia Artificial. La cita será a las 11 de la mañana y será la segunda vez que el jefe de Estado hable ante un auditorio conformado por alumnos de secundario.

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La primera fue en en marzo de 2024 en el Instituto Cardenal Copello de Villa Devoto, el mismo establecimiento escolar donde realizó sus estudios secundarios. En aquella oportunidad, Milei encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo, en el que se desmayaron dos estudiantes. Además, realizó un comentario desubicado sobre el tamaño del pene del burro.

Este miércoles, Milei le agradeció a la Cámara baja por la aprobación del proyecto y aseguró que se trata de "un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien".

"Ahora a pelearla en el Senado", deslizó el jefe de Estado en X, ya que la iniciativa debe ser tratada y votada en la Cámara alta para convertirse en ley.

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