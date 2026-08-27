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La Joaqui, a un mes de su ruptura con Luck Ra, tomó una drástica decisión: "Ahora bancate.."

La artista, decidida a dar vuelta la pagina, optó por hacer una gran transformación en su vida y plasmó el resultado en las redes sociales.

La Joaqui y un particular mensaje

La Joaqui y un particular mensaje, ¿para su ex?

@lajoaqui
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La cantante de RKT optó por dejar atrás su clásico peinado para apostar por un cambio de look radical, fuerte y lleno de personalidad. Acostumbrada a lucir sus características trenzas, Joaquina sorprendió con una imagen completamente renovada que marca una nueva etapa y refleja la mujer en la que se convirtió luego de romper una relación.

La artista mostró su nueva apariencia a través de las redes sociales de su estilista de confianza, quien fue el encargado de compartir el impactante antes y después. El cambio no pasó inadvertido entre sus seguidores y la publicación comenzó a llenarse de comentarios y elogios de usuarios que celebraron su nueva imagen.

Un cambio de look que marca la nueva era de La Joaqui

En la primera foto se la ve luciendo sus clásicas trenzas cosidas, desde la raíz hasta las puntas, finas y de color rubio. En la segunda imagen, el cambio es drástico: pelo largo, negro intenso y un flequillo recto.

“Ahora bancate a la morocha de pelo largo”, escribió el estilista, mientras Joaquina posa ante la cámara con una mirada llena de picardía.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Marta Fort se metió en la pelea entre Luck Ra y La Joaqui: el lapidario comentario contra el cordobés

La empresaria Martita Fort habló en Blender sobre la separación más escandalosa de los últimos tiempos en Argentina que involucró a dos artistas musicales. Ante esto, tomó partido rápidamente y entre Luck Ra y La Joaqui, decidió apuntar con todo contra el cordobés.

Marta se puso del lado de La Joaqui.

Marta se puso del lado de La Joaqui.

Según su forma de ver la vida, aseguró: “Una mujer de barrio se ilusiona y enamora hasta más no poder y, el chabón es un cantante. Todos son gatos”. Pero, en lugar de apuntar contra Tuli Acosta, la mujer señalada de tercera en discordia, defendió a Joaqui por sobre Luck Ra: “La quiero un montón a ella, pero él...es un pibe. Es un villero que canta y ella es una mina que canta”.

“Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. ¿O me equivoco?”, disparó sin filtros. Esto se debe a la mediática separación entre los cantantes que derivó un escándalo porque la referente de RKT se mostró triste en público por la situación y empatizaron más con ella.

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