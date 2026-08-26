Qué fue de la vida de las integrantes de Bandana, el grupo que ganó Popstars Argentina 2001

Un hito pop marcado por un éxito imparable, una ruptura inesperada y las luces y sombras del estrellato masivo.

Surgido en 2001 tras un multitudinario casting en el Estadio de Ferro para el reality Popstars , Bandana se consolidó como el fenómeno pop femenino más impactante del país. La alineación original conformada por Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha vendió medio millón de discos y llenó teatros.

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Sin embargo, en 2004 el conjunto anunció su disolución repentina en pleno pico de popularidad. A partir de allí, acusaciones cruzadas y desacuerdos internos marcaron el distanciamiento entre sus integrantes, quiénes debieron lidiar con el desgaste emocional tras un nivel extremo de exposición mediática.

Con los años, las trayectorias tomaron rumbos divergentes: Virginia lanzó proyectos solistas y DJ sets, Lourdes y Lissa mantuvieron la marca activa, y Valeria combinó la música con proyectos de gestión . Por su parte, Ivonne dio un giro radical al incorporarse como voz principal de la destacada orquesta de cumbia La Delio Valdez .

En el caso de Guzmán, las secuelas de la fama masiva impidieron cualquier reencuentro previo. “Quedé con pánico, la gente dormía en la puerta de mi casa; cuando pensé en volver, mi cuerpo me dijo rotundamente que no” , confesó la cantante colombiana al explicar el impacto emocional sufrido.

Pese a las ausencias definitivas de Ivonne y Virginia, la nostalgia del público mantuvo encendido el interés por el quinteto original. Hoy, la vigencia de sus clásicos reafirma el lugar insustituible que el grupo aún conserva en la cultura popular y musical argentina.

A 25 años del surgimiento de Bandana, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Lissa Vera vuelven a reunirse en el escenario

Qué fue de la vida de las integrantes de Bandana

Ivonne Guzmán afianzó su carrera artística lejos del pop y reconoció sobre la intensidad de los seguidores: “El fanático adolescente está eufórico, pero estar del lado que recibe todo eso es fuerte”. Su negativa a regresar se basó en el desgaste físico y mental de aquella época.

A su vez, el trío conformado por Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Lourdes Fernández decidió sostener la propuesta artística con diversas apariciones a lo largo de los años. Tras el reencuentro de 2016 en el Teatro Lola Membrives y el álbum La vuelta, mantuvieron viva la identidad del conjunto.

Las tres cantantes enfatizaron en recientes declaraciones que el lazo con la gente trasciende las etapas históricas y las bajas en la formación. Coinciden en que la respuesta del público demuestra que las canciones del grupo marcaron a toda una generación que busca revivir esa energía en vivo.

Con miras al futuro inmediato, Gastaldi, Vera y Fernández anunciaron oficialmente su regreso a los escenarios con una serie de shows previstos para septiembre de 2026. Esta nueva etapa busca celebrar más de dos décadas de historia repasando hits como Guapas y Maldita noche.

De este modo, el presente de Bandana combina la consolidación de carreras independientes con la reactivación de su formato en vivo. La banda revalida su vigencia en la industria musical, adaptándose al paso del tiempo sin perder la mística que la vio nacer.