La Ciudad anunció que los jubilados porteños podrán viajar gratis en subte sin trámites digitales La Legislatura porteña aprobó un proyecto de Graciela Ocaña que elimina trámites digitales y permite a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad viajar gratis en el subte con solo presentar DNI y recibo de haberes en las sedes comunales. Enterate cuáles son los requisitos. Por Agregar C5N en









Jubilados de CABA que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, pueden viajar gratis pasando su DNI por el molinete.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que simplifica el acceso al pase gratuito en el subte para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Se trata de un proyecto de la legisladora del bloque de Confianza y Desarrollada, Graciela Ocaña, trabajado en forma conjunta con la ciudad.

“Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”, explicó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Desde ahora, quienes perciban hasta 2,5 jubilaciones mínimas podrán gestionar el beneficio en las sedes comunales con solo presentar DNI y recibo de haberes, sin necesidad de trámites digitales ni certificados de ANSES. El proyecto fue aprobado en la sesión ordinaria de la Legislatura porteña de este jueves.

AHORA. Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2.5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple. — Jorge Macri (@jorgemacri) August 27, 2026 Cuáles son los requisitos para obtener el beneficio Hasta ahora, el acceso al beneficio estaba condicionado a un trámite bastante engorroso: quienes percibían hasta dos haberes y medio mínimos debían ingresar al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar la constancia emitida por ARCA y gestionar la certificación negativa de ANSES. Ese circuito burocrático funcionaba como requisito indispensable para validar la solicitud y acceder al beneficio previsto por la ley.

Con la nueva normativa, el procedimiento se simplifica de manera notable. A partir de su promulgación y reglamentación —que el Ejecutivo porteño deberá dictar en un plazo máximo de 60 días corridos— bastará con acercarse a cualquier sede comunal de la Ciudad y presentar únicamente el DNI y el recibo de haberes.

De este modo, se eliminan pasos intermedios y se garantiza un acceso más rápido y directo para los beneficiarios. El proyecto alcanza a Jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad con domicilio en CABA que perciban hasta dos haberes mínimos y medio.