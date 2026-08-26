Disco con Los Auténticos Decadentes, un programa de TV y el regreso de Tótem: los proyectos en los que trabajaba Ruben Rada antes de morir

El legendario creador del candombe-beat falleció este miércoles en Montevideo, mientras preparaba su regreso a los escenarios con la legendaria banda Tótem, estrenaba un ciclo audiovisual en Internet y grababa un disco con Los Auténticos Decadentes.

El músico uruguayo Ruben Rada , quien falleció este miércoles a los 83 años de edad en Montevideo , dejó inconclusos tres proyectos artísticos: la reunión de su mítica banda Tótem, un ciclo audiovisual de encuentros musicales llamado ¿Quién va a cantar? y un disco grabado junto a la agrupación argentina Los Auténticos Decadentes .

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Los emprendimientos resumían la vigencia del artista de ambos lados del Río de la Plata. La hoja de ruta del referente de la música rioplatense combinaba la vuelta a las canciones de sus comienzos, el cruce con músicos de nuevas generaciones y el trabajo continuo en el estudio de grabación.

El regreso de Tótem significaba el proyecto más emotivo de su agenda actual. El cantante y percusionista planeaba presentarse el 10 y 11 de octubre en Montevideo junto al bajista Daniel "Lobito" Lagarde y el baterista Santiago Ameijenda .

Las dos funciones del grupo pionero del candombe-rock estaban a punto de agotar sus localidades en la capital uruguaya. "Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Tótem ahí —porque no están todos los integrantes— es realmente muy movilizante" , reconoció Rada antes de su deceso.

El 16 de julio, el día de su cumpleaños , el artista estrenó en la plataforma YouTube la primera emisión del ciclo titulado ¿Quién va a cantar? El programa se filmó en la localidad de El Pinar ante unas 60 personas y tuvo como primer grupo invitado a La Vela Puerca .

En el episodio inicial registraron las canciones Biafra y El Viejo. "Fue divino, loco", contó Rada al diario El País de Uruguay sobre la filmación, y agregó: "Me quedé muy contento porque todos tocaron divino. Hice mucha televisión, como Décadas y El teléfono, pero siempre quise hacer un programa exclusivo de música. Ahora estamos buscando más músicos".

El lanzamiento del ciclo provocó repercusiones inmediatas entre figuras de la escena musical rioplatense. Músicos argentinos y uruguayos como Jorge Drexler manifestaron su intención de sumarse como invitados a las grabaciones del proyecto digital.

Un disco junto a Los Auténticos Decadentes

La última iniciativa volvía a sellar su histórico lazo con la escena de Buenos Aires. El compositor uruguayo avanzó en la producción de un disco en colaboración con Los Auténticos Decadentes, una obra concebida con ocho canciones de repertorio compartido.

La producción dividió responsabilidades entre Montevideo y Buenos Aires: cuatro temas quedaron registrados por Rada junto al productor Gustavo Montemurro y los cuatro restantes contaron con arreglos de la banda argentina.

"Ellos hicieron arreglos de canciones mías y estamos muy felices", reveló el músico uruguayo, y completó: "Son unos tipos divinos. Me gustan porque hacen música para el pueblo: vas a un recital y todo lo que cantan es conocido. Es maravilloso".