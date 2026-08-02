El duro momento de salud que atraviesa Soledad Silveyra: "Es muy difícil la cura" La actriz le confesó a Mirtha Legrand que desde hace seis meses el dolor la acompaña a diario y que intenta combatirlo con las recomendaciones médicas, pero que se le hace difícil. Agregar C5N en









Soledad Silveyra confesó que padece trocanteritis luego de sufrir una caída. Redes sociales

Soledad Silveyra volvió a la televisión, esta vez como invitada en la mesa de Mirtha Legrand y le confesó el duro momento de salud que está atravesando. “Es muy difícil la cura”, aseguró.

La actriz, que hace meses era protagonista de la obra de teatro junto al fallecido Luis Brandoni, reveló que hace meses sufrió una caída tras tropezarse con una valija y desde entonces le detectaron trocanteritis, una inflamación de los tendones en la parte lateral externa de la cadera, que provoca un fuerte dolor en la zona, y que dificulta su caminar.

“¿Cómo estás de salud, Sole?”, fue la pregunta de Mirtha Legrand disparadora para que la también conductora se sincerara y revelara su verdad que no trascendió hasta el momento: “Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud. Estoy con una trocanteritis”.

“Hace seis meses que estoy con esto. Yo vuelvo de un spa en Punta del Este y me caigo, me tropiezo con una valija. Caí de cola y me pegué un golpe que me rompí la sexta lumbar”, comenzó explicando Solita, quien detalló que el hecho ocurrió hace seis meses cuando realizaba la obra ¿Quién es Quién?.

En esa línea, Silveyra recordó que como a Beto no le gustaba suspender las funciones, ella continuó trabajando e “hice 10 días de función con mucho dolor, hasta que el décimo día ya era insoportable”.