¿Se despide de los jugadores y se va? Horas decisivas para Coudet en River tras la eliminación en la Sudamericana El entrenador suspendió la conferencia de prensa después de la derrota por penales ante Independiente de Santa Fe y mantuvo una reunión privada con la dirigencia. Aseguran que esta tarde dirigirá su última práctica. Por Agregar C5N en









Horas decisivas para Coudet en River tras la eliminación en la Sudamericana

La continuidad de Eduardo Coudet al frente de River quedó al borde del final luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente de Santa Fe. Tras la derrota por penales, el entrenador suspendió la conferencia de prensa y mantuvo una reunión privada con la dirigencia millonaria.

La eliminación internacional se sumó a un escenario deportivo que ya venía siendo complicado. River también quedó afuera de la Copa Argentina tras perder ante Aldosivi, mientras que en el campeonato local atraviesa una campaña irregular: se encuentra anteúltimo en su grupo, con apenas cuatro puntos en seis partidos.

La caída ante Independiente de Santa Fe profundizó el malestar en torno al equipo, que además quedó comprometido en la pelea por acceder a las copas internacionales de la próxima temporada.

La situación también genera preocupación por la importante inversión realizada durante el último mercado de pases, con las llegadas de futbolistas de jerarquía como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi. Sin embargo, el equipo no consiguió traducir ese desembolso en resultados y la dirigencia avanza hacia un cambio de entrenador.

Los nombres que suenan como posibles reemplazos de Coudet Desde informaron que la salida de Coudet es inminente y que en las próximas horas podría oficializarse su desvinculación. La dirigencia ya comenzó a evaluar alternativas para reemplazarlo y entre los nombres que aparecen se encuentran Ramón Díaz y Hernán Crespo.