Gran Hermano: una actividad terminó en una fuerte pelea entre dos participantes y piden expulsión La dinámica terminó cuando una de ellas se rebeló, no quiso seguir órdenes y generó una guerra en la casa. Agregar C5N en









En Gran Hermano el aire se corta con tijera.

En medio de los nervios que genera la gran final de Gran Hermano, Campanita y Sol Abraham protagonizaron una pelea que dejó a la casa al borde del colapso. Como si esto fuera poco, otra participante pidió la expulsión de una de ellas.

Todo comenzó cuando el Big les propuso una actividad que ya se había realizado en otras ediciones, pero que esta vez generó malestar dentro del reality: las visitas debían convertirse en sirvientes de las jugadoras durante 24 horas. Lo que se esperaba que fuera un desafío divertido terminó desatando una verdadera guerra entre dos participantes.

Sol, una de las jugadoras más fuertes de la casa, no perdió la oportunidad de molestar a su contrincante, entonces le pidió a Campanita que le cepillara los dientes. La participante simuló que lo hacía con un objeto imaginario.

SE RETOMÓ LA ACTIVIDAD



- PERO CAMPANA ESTA TOTALMENTE COLAPSADA Y EN CRISIS AL VERSE OBLIGADA A SERVIRLE A SOL



- 30 AÑOS AL PED0#granhermano pic.twitter.com/juimmzsnZK — LA PINCONETA (@LAPRIM0NETA) August 26, 2026 Gran Hermano fue contundente al explicar que todas las visitas tenían que cumplir con las órdenes, porque si una no lo hacía, perdían la prueba. Entonces Tití, al ver que podían perder el desafío, se ofreció a hacerlo ella misma, pero Sol se negó.

Pincoya pidió la expulsión de Campanita El Big prometió que el premio serían provisiones para la casa, en una semana en la que los alimentos escasean. Este fue otro de los puntos que desató el conflicto, ya que Campanita, sin dar el brazo a torcer, advirtió: "No voy a hacer nada que yo no quiera", luego de que Abraham le pidiera que le hiciera masajes en los pies, algo a lo que también se negó.

Minutos después, Campanita abandonó el desafío y el Big les comunicó a los participantes que, como consecuencia de su decisión, perdían los beneficios que les había prometido. Frente a la rebeldía, Pincoya saltó furiosa porque la casa necesitaba más comida, además de otras provisiones, y pidió que el Big la expulse: "¿Por qué Gran Hermano no le pide que se vaya? No corresponde su comportamiento. Tendría que haber sido expulsada inmediatamente". Como Campanita se nego a participar, se calento Pincoya y expone para que expulsen a las visitas que no aportan nada#GranHermano pic.twitter.com/gwzvGCp35E — Fran (@ElTanoOpina) August 26, 2026