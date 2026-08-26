IR A
IR A

Gran Hermano: una actividad terminó en una fuerte pelea entre dos participantes y piden expulsión

La dinámica terminó cuando una de ellas se rebeló, no quiso seguir órdenes y generó una guerra en la casa.

En Gran Hermano el aire se corta con tijera.

En Gran Hermano el aire se corta con tijera.

En medio de los nervios que genera la gran final de Gran Hermano, Campanita y Sol Abraham protagonizaron una pelea que dejó a la casa al borde del colapso. Como si esto fuera poco, otra participante pidió la expulsión de una de ellas.

Marcelo Corazza fue el primer ganador de Gran Hermnano.
Te puede interesar:

Fin de la causa contra Marcelo Corazza: la justicia lo liberó de culpa y cargo por corrupción de menores

Todo comenzó cuando el Big les propuso una actividad que ya se había realizado en otras ediciones, pero que esta vez generó malestar dentro del reality: las visitas debían convertirse en sirvientes de las jugadoras durante 24 horas. Lo que se esperaba que fuera un desafío divertido terminó desatando una verdadera guerra entre dos participantes.

Sol, una de las jugadoras más fuertes de la casa, no perdió la oportunidad de molestar a su contrincante, entonces le pidió a Campanita que le cepillara los dientes. La participante simuló que lo hacía con un objeto imaginario.

Gran Hermano fue contundente al explicar que todas las visitas tenían que cumplir con las órdenes, porque si una no lo hacía, perdían la prueba. Entonces Tití, al ver que podían perder el desafío, se ofreció a hacerlo ella misma, pero Sol se negó.

Pincoya pidió la expulsión de Campanita

El Big prometió que el premio serían provisiones para la casa, en una semana en la que los alimentos escasean. Este fue otro de los puntos que desató el conflicto, ya que Campanita, sin dar el brazo a torcer, advirtió: "No voy a hacer nada que yo no quiera", luego de que Abraham le pidiera que le hiciera masajes en los pies, algo a lo que también se negó.

Minutos después, Campanita abandonó el desafío y el Big les comunicó a los participantes que, como consecuencia de su decisión, perdían los beneficios que les había prometido.

Frente a la rebeldía, Pincoya saltó furiosa porque la casa necesitaba más comida, además de otras provisiones, y pidió que el Big la expulse: "¿Por qué Gran Hermano no le pide que se vaya? No corresponde su comportamiento. Tendría que haber sido expulsada inmediatamente".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El conductor Santiago del Moro corroboró el cronograma final del reality.

Revelaron detalles inéditos de cómo serán las últimas semanas de Gran Hermano y cuándo se conocerá a la ganadora

Una encuesta virtual anticipó quien se quedará con el certamen.

Una encuesta anticipó quién ganará la final Gran Hermano 2026 y hay sorpresa

La noticia del embarazo de su nuera le dio un nuevo impulso para continuar en la competencia.

Embarazo confirmado: la noticia que impactó a todos en Gran Hermano

Denisse González mostró las secuelas en su cuerpo.

Denisse González de Gran Hermano mostró las secuelas de su tratamiento: "Como una película de terror"

¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.
play

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

A mediados de septiembre se sabrá si la predicción termina haciéndose realidad.

Ángel de Brito filtró quién será la ganadora de Gran Hermano y desató un escándalo

últimas noticias

Yanina Latorre le advirtió que estaba en vivo.

La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre y le hizo un pedido desgarrador: "Quiero que digas..."

Hace 1 hora
River juega el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe.

Lo merecía y llegó el primero: por Driussi River le gana 1 a 0 a Independiente Santa Fe

Hace 1 hora
Aranda era el niño mimado de Paredes en el plantel de Boca.

"Estamos todos con vos": el apoyo de Paredes a Aranda y la decisión de Boca tras perder a su "10"

Hace 1 hora
En Gran Hermano el aire se corta con tijera.

Gran Hermano: una actividad terminó en una fuerte pelea entre dos participantes y piden expulsión

Hace 1 hora
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 27 de agosto

Hace 1 hora