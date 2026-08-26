Confirmaron a dos conductores para participar en MasterChef y filtraron los nombres de quiénes están negociando para sumarse Telefe ratificó el desembarco de dos importantes personalidades de su grilla a las cocinas. Los detalles. Agregar C5N en









El famoso programa de cocina empieza a confirmar a los participantes.

Lizy Tagliani y La China Ansa fueron anunciadas oficialmente por las redes de Telefe para sumarse a las cocinas de MasterChef Celebrity, acompañando a los ya ratificados Luck Ra y L-Gante. La exconductora de La Peña de Morfi y la reconocida periodista del canal integrarán el elenco del reality gastronómico, cuyas grabaciones comenzarán apenas finalice la emisión de Gran Hermano Generación Dorada.

Yanina Latorre dio a conocer en su programa Sálvese quien pueda por América TV la nómina de figuras que negocian su contrato. Entre las conversaciones más avanzadas destacan dos exparticipantes del famoso certamen de la casa: Julieta Poggio, quien tendría casi cerrada su incorporación, y Lucila "La Tora" Villar. A la par, el relator Pablo Giralt, de destacada labor en la cobertura del Mundial 2026 para el canal de las pelotas, avanza a firme paso en las tratativas.

Dalma Maradona es una de las apuestas principales de la producción, aunque su desembarco enfrenta ciertos contratiempos de calendario. Pese a que la actriz comenzó a tomar clases de cocina con Jordana para amoldarse al desafío, su posible ingreso tardío a las grabaciones no satisface del todo a las autoridades del ciclo, mientras que la streamer Nati Jota rechazó formalmente la invitación por motivos personales.

Edith Hermida figura como otra de las sorpresas avanzadas para esta temporada al haber acordado su remuneración y condiciones generales con la señal. La figura de El Nueve comparte un panorama similar al de Poggio, restando únicamente la firma del contrato para concretar su desembarco formal en la competencia culinaria.

Luck Ra y L-Gante, los primeros convocados a MasterChef Luck Ra y L-Gante se convirtieron en las primeras figuras confirmadas por Telefe para encender las hornallas en la nueva edición de MasterChef. La emisora apostó fuerte por el impacto popular al convocar al referente del cuarteto y al máximo exponente del RKT, buscando atraer a un público joven y renovar la pantalla con dos personalidades de gran alcance mediático.

Luck Ra y L-Gante confirmados como participantes de MasterChef Celebrity. El cantante de cumbia llega al reality culinario en medio de un momento de alta exposición, listo para demostrar sus habilidades en la cocina ante la mirada del exigente jurado. Su incorporación promete aportar frescura, espontaneidad y mucho dinamismo a la competencia diaria, sumando el carisma que lo caracteriza en cada una de sus apariciones televisivas. Por su parte el cantante de cuarteto, sumará su impronta cordobesa al certamen de cocina más visto del país tras haber firmado su acuerdo formal con la producción. Con la confirmación de ambos músicos, el canal de las pelotas dio el puntapié inicial a la conformación de un elenco repleto de estrellas de la música y el entretenimiento que buscarán quedarse con el codiciado trofeo.