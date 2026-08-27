Detuvieron en Misiones a un padre acusado de intentar entregar a sus hijos por un auto

La madre de los menores denunció un audio en el que su expareja ofrecía a dos de los chicos a cambio de un vehículo. El hombre fue arrestado y los niños quedaron bajo resguardo.

Los menores quedaron a resguardo de un familiar y el hombre, con antecedentes, fue detenido.

Un hombre fue detenido en la provincia de Misiones acusado de intentar entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto. Tras la denuncia de la madre de los menores, intervino la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle , el Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá ordenó la detención del sospechoso, el resguardo de los niños y el secuestro de celulares como prueba.

La causa se inició cuando la mujer, de 27 años, se presentó en la Comisaría de la Mujer y contó que había recibido por WhatsApp un audio con la voz de su expareja , padre de los chicos. En esa grabación, el hombre habría dicho que quería entregar a dos de los nenes a cambio de un vehículo.

Por la gravedad del relato, el Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá ordenó de inmediato proteger a los menores, detener al acusado y secuestrar los celulares para sumarlos como prueba, según el parte policial. Es así que los menores de 11, 9, 5 y casi 2 años, quedaron provisoriamente al resguardo de una tía paterna y recibieron contención de una psicopedagoga y una asistente social.

Por otro lado, Ramón V., de 38 años fue detenido fue detenido el miércoles 26 de agosto en su casa del barrio Municipal por efectivos de la Unidad Regional XI. Tras el arresto, la Justicia confirmó que el hombre tiene antecedentes penales.

Además, el área de Cibercrimen de la Unidad Regional XI secuestró tres celulares, pertenecientes a la denunciante, al acusado y a un tercero, que serán analizados como parte de la investigación. La causa avanza bajo la figura de supresión y suposición de estado civil, junto con la entrega ilegal de menores mediante retribución.

Como antecedente, los chicos estaban al cuidado del padre luego de que la madre atravesara una crisis de salud que requirió su internación.

Detuvieron en Salta a la gitana de Lomas que estafó a una peluquera que terminó matándose

Marta Noemí Mitrovich, la gitana acusada de realizar una estafa millonaria a una peluquera en Lomas de Zamora, que luego se quitó la vida, fue detenida en la ciudad de Orán, Salta, tras permanecer 7 meses prófuga de la Policía. La mujer había renovado su DNI y huyó al norte del país, donde aseguran que seguía realizando fraudes.

Fuentes locales señalaron que la Policía Federal logró identificar el celular que había cambiado Mitrovich y a partir de ahí comenzaron a seguir sus movimientos hasta apresarla durante la noche del jueves.

Tras su detención, la mujer será trasladada hasta los Tribunales de Lomas de Zamora para debe ser indagada por el fiscal de la UFI 19, quien le pedirá la elevación a juicio de la causa por estafa que tiene como co imputadas a otras dos mujers: Nancy Yovanovich y María Silvia Mitrovich, hermana de la detenida en Orán.