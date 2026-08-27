27 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Detuvieron en Misiones a un padre acusado de intentar entregar a sus hijos por un auto

La madre de los menores denunció un audio en el que su expareja ofrecía a dos de los chicos a cambio de un vehículo. El hombre fue arrestado y los niños quedaron bajo resguardo.

Por
Los menores quedaron a resguardo de un familiar y el hombre
Los menores quedaron a resguardo de un familiar y el hombre, con antecedentes, fue detenido.

Un hombre fue detenido en la provincia de Misiones acusado de intentar entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto. Tras la denuncia de la madre de los menores, intervino la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle, el Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá ordenó la detención del sospechoso, el resguardo de los niños y el secuestro de celulares como prueba.

Te puede interesar:

Rosario: asesinaron a balazos a "Juancito", exintegrante de la barra de Central

La causa se inició cuando la mujer, de 27 años, se presentó en la Comisaría de la Mujer y contó que había recibido por WhatsApp un audio con la voz de su expareja, padre de los chicos. En esa grabación, el hombre habría dicho que quería entregar a dos de los nenes a cambio de un vehículo.

Por la gravedad del relato, el Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá ordenó de inmediato proteger a los menores, detener al acusado y secuestrar los celulares para sumarlos como prueba, según el parte policial. Es así que los menores de 11, 9, 5 y casi 2 años, quedaron provisoriamente al resguardo de una tía paterna y recibieron contención de una psicopedagoga y una asistente social.

Por otro lado, Ramón V., de 38 años fue detenido fue detenido el miércoles 26 de agosto en su casa del barrio Municipal por efectivos de la Unidad Regional XI. Tras el arresto, la Justicia confirmó que el hombre tiene antecedentes penales.

Además, el área de Cibercrimen de la Unidad Regional XI secuestró tres celulares, pertenecientes a la denunciante, al acusado y a un tercero, que serán analizados como parte de la investigación. La causa avanza bajo la figura de supresión y suposición de estado civil, junto con la entrega ilegal de menores mediante retribución.

Como antecedente, los chicos estaban al cuidado del padre luego de que la madre atravesara una crisis de salud que requirió su internación.

Detuvieron en Salta a la gitana de Lomas que estafó a una peluquera que terminó matándose

Marta Noemí Mitrovich, la gitana acusada de realizar una estafa millonaria a una peluquera en Lomas de Zamora, que luego se quitó la vida, fue detenida en la ciudad de Orán, Salta, tras permanecer 7 meses prófuga de la Policía. La mujer había renovado su DNI y huyó al norte del país, donde aseguran que seguía realizando fraudes.

Fuentes locales señalaron que la Policía Federal logró identificar el celular que había cambiado Mitrovich y a partir de ahí comenzaron a seguir sus movimientos hasta apresarla durante la noche del jueves.

Tras su detención, la mujer será trasladada hasta los Tribunales de Lomas de Zamora para debe ser indagada por el fiscal de la UFI 19, quien le pedirá la elevación a juicio de la causa por estafa que tiene como co imputadas a otras dos mujers: Nancy Yovanovich y María Silvia Mitrovich, hermana de la detenida en Orán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El alumno se entregó de forma voluntaria a la Policía local. 

Pánico en una escuela de Tucumán: un alumno llevó un revolver y disparó dentro del aula

La declaración testimonial de la abogada fue oficialmente suspendida este miércoles.

Caso Cerimedo: Nadia Beller pidió ser testigo protegida y suspendieron su declaración

El hombre de 35 años tendría problemas psiquiátricos según su madre.

Recoleta: un hombre se atrincheró en su departamento y generó caos en el tránsito

Los nuevos abogados pedirán la nulidad del proceso.

Juicio a Pity Álvarez: el Tribunal rechazó la nulidad del proceso y el músico se durmió en la audiencia

El robo ocurrió en un local ubicado en Paunero 1480, en San Miguel.

Asaltaron una joyería, golpearon al dueño y los detuvieron mientras comían en una parrilla

Un sábado de horror se vivió en Paraná entre tiros, familias en el suelo y un partido suspendido. 

Un tiroteo en un partido de hockey desató el pánico en Paraná: "La delincuencia le ganó al deporte"

Rating Cero

Una de las parejas de un futbolista de la Scaloneta desembarcará en el reality.

Es la esposa de un futbolista de la Selección Argentina y se sumará a MasterChef Celebrity

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

La Joaqui tiene nuevos objetivos luego de la ruptura con el cuartetero.

El nuevo proyecto de La Joaqui tras su conflictiva separación con Luck Ra

La Joaqui y un particular mensaje, ¿para su ex?

La Joaqui, a un mes de su ruptura con Luck Ra, tomó una drástica decisión: "Ahora bancate.."

La actriz manifestó su intención de superar sus problemas físicos para reencontrarse con el público.

Soledad Silveyra reapareció en redes con un emotivo mensaje sobre su salud: "Tengo ganas de..."

La actriz recordó el momento exacto en que un neurólogo le comunicó el diagnóstico.

La serie que sufre tragedias muy seguido: ahora una de sus actrices anunció que la operaron de un tumor cerebral

últimas noticias

En Las Rosas hubo viento muy fuerte y 15 voladuras de techo. 

Fuerte temporal en Córdoba y Santa Fe: granizo y ráfagas destruyeron techos y tumbaron árboles

Hace 10 minutos
play

El Senado aprobó los 67 pliegos judiciales y se prepara para debatir la reforma política

Hace 29 minutos
Una de las parejas de un futbolista de la Scaloneta desembarcará en el reality.

Es la esposa de un futbolista de la Selección Argentina y se sumará a MasterChef Celebrity

Hace 39 minutos
Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

Hace 50 minutos
Leandro Santoro, legislador porteño peronista.

Leandro Santoro cruzó al bloque libertario por votar en contra de prohibir las apuestas a deudores alimentarios

Hace 53 minutos