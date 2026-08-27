27 de agosto de 2026 Inicio
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¡Confirmado! Franco Colapinto correrá para Alpine en la Fórmula 1 en 2027

Así lo anunció el equipo francés a través de sus redes sociales, justo dos años después de que lo presentaran en Enstone. De esta manera, se mantendrá en la máxima categoría junto a Pierre Gasly en la próxima temporada. "Queda Argentina para rato", festejó el piloto en sus redes sociales.

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¡Confirmado! Franco Colapinto correrá para Alpine en la Fórmula 1 en 2027
Instagram: alpinef1team

Franco Colapinto renovó su contrato y volverá a ser piloto de Alpine para la temporada 2027. La noticia se conoció este jueves y terminó con las especulaciones, dando paso a un nuevo año de piloto argentino en la Fórmula 1.

Colapinto renovó con Alpine.
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A través de un video compartido por la escudería con sede en Enstone, se ratificó que el bonaerense seguirá como piloto titular, una noticia que le aporta tranquilidad en el inicio de la segunda parte de la temporada tras consolidar su manejo y madurar en pista.

Flavio Briatore también respaldó la decisión de mantener la dupla junto a Pierre Gasly: “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante. Ahora estamos establecidos desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esto es una parte importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un auto de carreras rápido, que absolutamente sigue siendo nuestra máxima prioridad".

En ese sentido, el italiano destacó: "Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo empuje incansablemente hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte”.

Por su parte, el piloto manifestó: “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”.

De esta manera, Franco va a preparar su cuarta temporada en la Fórmula 1 después de su desembarco en Williams en 2024, con la increíble coincidencia de haber sido anunciado también un 27 de agosto, y sus dos años como parte de la escudería francesa.

El mensaje de Franco Colapinto tras la oficialización como piloto de Alpine para 2027

Al confirmarse la renovación, el argentino expresó su entusiasmo por el acuerdo: “Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!!

"Esto recién empieza.. todavía queda Argentina para ratooooo 2027, vamos con todo ”, detalló el joven de 23 años en sus redes sociales.

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