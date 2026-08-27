27 de agosto de 2026 Inicio
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Cómo es Farmear.lol, la plataforma para "farmear aura" online

Convirtieron una tendencia viral en un videojuego interactivo que mide tus gestos en duelos simultáneos sin riesgo para tus datos.

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Crearon un juego online para farmear aura.

Crearon un juego online para farmear aura.

Farmear.lol

El fenómeno cultural de "farmear aura" ha dado el salto de las plazas al entorno web de la mano de Farmear.lol, una plataforma innovadora desarrollada por creativos argentinos. La propuesta permite a los usuarios competir en duelos en tiempo real uno contra uno, donde el objetivo central es poner a prueba las habilidades gestuales y corporales sin necesidad de descargas. Con un enfoque dinámico y directo, busca capturar la esencia de la cultura digital contemporánea.

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Detrás del proyecto se encuentran reconocidos profesionales del sector como Andrés Waisberg, Fernando Pardo, Alejandro González y Nico Saraintaris, vinculados a estudios de desarrollo como Polenta y LCB Game Studio. Según explicó Saraintaris al periodista Alejo Zagalsky, la idea ccomenzó de forma espontánea durante una sobremesa cotidiana: "Surgió en una pizzería en la que nos juntamos todos los martes después de jugar al pádel: ¿por qué no llevar las batallas de farmeo de aura a una plataforma online?".

El funcionamiento combina la interacción mediante la cámara del dispositivo con tecnología de motion tracking y visión por computadora. Los usuarios ingresan directamente mediante un navegador web, ya sea desde la computadora o el teléfono móvil, y se enfrentan en pruebas rápidas por turnos. Esto garantiza una accesibilidad inmediata y global para cualquier participante interesado en sumar o cuidar su "aura".

Uno de los pilares fundamentales del diseño es garantizar una arquitectura técnica ágil frente a la volatilidad de las tendencias de internet. Por este motivo, el equipo programó una estructura modular que permite la rápida actualización de contenido. "Los gestos están armados como contenido intercambiable dentro de un mismo formato, un pool configurable. Agregar o sacar gestos no modifica la identidad del juego", precisaron a La Nación los creadores.

En lo que respecta al modelo de sustentabilidad, el sitio opera de manera completamente gratuita y libre. Los responsables subrayaron que la prioridad actual se enfoca en validar el impacto y la adopción comunitaria de la mecánica antes de buscar alternativas financieras. "La prioridad ahora es validar si la mecánica funciona y si la gente la comparte. Recién ahí, con datos reales de uso, tiene sentido pensar en algún tipo de monetización", explicaron.

Qué es Farmear.lol

En términos técnicos y de jugabilidad, Farmear.lol es un videojuego de navegador que propone partidas por turnos basadas en pruebas gestuales de ritmo, velocidad y precisión. El catálogo inicial incluye cinco minijuegos emblemáticos inspirados en memes virales: 6/7, mewing, no te rías, espejo y el baile del griddy. Cada duelo desafía a los jugadores a ejecutar con exactitud los movimientos requeridos por la pantalla.

La privacidad de los usuarios fue un factor crítico en el desarrollo del motor interactivo. Para evitar cualquier tipo de filtración, el rastreo de rostro y cuerpo se ejecuta al 100% en el procesador local del dispositivo. Adicionalmente, los puntos de referencia (landmarks) se descartan cuadro por cuadro; no se guardan imágenes, plantillas biométricas ni datos para entrenar modelos de inteligencia artificial, viajando a los servidores únicamente el puntaje numérico.

La experiencia comunitaria y el rol de los espectadores resultan esenciales en la concepción del título. En la actualidad, el sistema permite jugar mediante matchmaking aleatorio o ingresar a salas privadas compartiendo códigos o enlaces directos. Esto permite que otros usuarios sigan la partida en vivo y funcionen como un público activo dentro del duelo.

Al respecto, Nico Saraintaris detalló la visión del estudio sobre la dinámica social que buscan replicar en el espectro virtual: "El rol del público es parte importante de la filosofía de diseño detrás de las batallas. La estructura del 'te toca a vos, el otro mira, después le toca a él' se complementa con la gente que rodea la batalla; es el elemento que aporta la atmósfera, que convierte el fenómeno en un espectáculo".

De cara al futuro inmediato, la plataforma planea expandir sus capacidades técnicas hacia las transmisiones en vivo. El equipo trabaja en una integración nativa con plataformas como Twitch para que los espectadores reaccionen con emotes interactivos y califiquen el desempeño en tiempo real. "Antes de ponernos con partidas grupales, queremos pulir el formato 1v1, y en función de las distintas iteraciones, ir agregando nuevos formatos", concluyó Saraintaris.

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