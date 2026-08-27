27 de agosto de 2026 Inicio
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Sesión en el Senado: la Cámara alta debate 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

Entre los acuerdos para cargos judiciales figuran Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi, postulados para la Cámara Federal porteña.

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El Senado sesiona por 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

El Senado sesiona este jueves desde las 11 con una agenda que contempla el tratamiento de 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales. Se trata de la primera sesión de la Cámara alta después del revés que sufrió el oficialismo con el proyecto de Ley de Tierras impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.

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La jornada estará atravesada por el clima político entre el Gobierno y la oposición. Mientras en Diputados se discutían este miércoles iniciativas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal 2, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo reuniones con los jefes de bloque para definir la dinámica de la sesión.

Entre los pliegos que serán puestos a consideración se encuentran los de Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña.

Ese tribunal tendrá intervención en expedientes de relevancia para la administración de Javier Milei, entre ellos la investigación por el caso $Libra y las denuncias por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El senado debate 5 tratados internacionales

Además, el Senado tratará cinco acuerdos internacionales. La agenda incluye el tratado con Ucrania sobre traslado de personas condenadas, la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur y el Tratado de Extradición entre Argentina y Chile.

También se encuentra previsto el tratamiento del acuerdo sobre transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales y del Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.

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