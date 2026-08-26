Sofía Gala arremetió contra la familia de Vadalá por el juicio que quieren hacer por la serie de Moria Casán: "Se quedaron..."

Fuertes declaraciones de la hija de La One encendieron aún más las repercusiones mediáticas tras el lanzamiento de la biopic.

La hija de la vedette salió al cruce contra la familia de la expareja de su madre.

Sofía Gala Castiglione opinó sin rodeos sobre el posible accionar legal que evalúan los allegados a Luis Vadalá tras el reciente estreno de la serie autobiográfica sobre Moria Casán en Netflix . La controversia surgió porque los herederos del expolicía consideran que la ficción deteriora la imagen del difunto al vincularlo con adicciones y episodios delictivos, pero la joven artista desestimó cualquier reclamo y sentenció con dureza que "me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá . Les tendrían que agradecer".

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Moria Casán mantuvo una extensa y mediática relación sentimental de más de una década con la expareja, motivo por el cual la intérprete fue testigo directa de los conflictos cotidianos que marcaron la convivencia. Al ser consultada sobre las versiones que señalan supuestos episodios de violencia y golpes durante aquel noviazgo, la panelista prefirió tomar distancia de los detalles más delicados, aunque sembró mayores sospechas al ironizar que "no voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo" .

Luis Vadalá falleció en 2023, pero la emisión del material audiovisual reabrió viejas heridas entre la farándula y la familia del comerciante, quienes sostienen que la producción lo presentó como un hombre aberrante. Sin embargo, la protagonista de El Marginal desmarcó a su círculo íntimo del conflicto judicial y aclaró que no siente preocupación ante una hipotética demanda formal, dejando en claro que "no me van a hacer juicio a mí" y desentendiéndose de los costos legales que recaerían en la plataforma de entretenimiento.

Para cerrar la entrevista con el móvil de Desayuno Americano, la hija de la vedette apeló a su característico sarcasmo para referirse a la ausencia de la Diva durante el lanzamiento de su propia biopic. Remarcando la estrategia que adoptó la vedette para distanciarse del revuelo mediático generado en los medios nacionales, la actriz concluyó entre risas señalando que "estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe" .

Fernando "Coco" Shedden , el chofer que acompañó la carrera de "La One" durante más de dos décadas, decidió romper el hermetismo en una reciente entrevista para el programa Intrusos y se refirió al rotundo éxito de la nueva serie biográfica. El excolaborador validó la crudeza de las escenas mostradas en la pantalla y aseguró que la producción refleja con exactitud los conflictos íntimos que él mismo presenció.

Sin ocultar su conmoción por el resultado final del proyecto, el profesional del volante confesó que “de ficción tiene poco y nada, capaz algunas cosas cambiadas y faltan algunos personajes en el medio. En lo personal pensé: 'Esto fue mi vida'”.

Luis Vadalá fue el principal apuntado por el exasistente al momento de recordar los episodios más oscuros y dramáticos de aquella convivencia. Durante su charla con el ciclo de espectáculos de América TV, el invitado relató situaciones de violencia de género y maltrato familiar que llegaron a involucrar agresiones físicas, vinculando estos desbordes a severos problemas de consumo.

Al detallar el calvario que sufrieron puertas adentro, el entrevistado fue categórico y disparó: “Ese hombre le pegó un cachetazo adelante mío a Sofía. Y la seguía a Moria con un arma por Mar del Plata; creo que su adicción le hacía cambiar completamente su personalidad”.

Sofía Gala y la mismísima Moria Casán despertaron la profunda emoción del exempleado al evaluar el nivel actoral y recordar el fuerte vínculo que construyeron con el paso del tiempo. Maravillado por la interpretación que logró la joven artista al encarnar a su propia madre, el mediático destacó que logró captar a la perfección la esencia de la vedette.

A modo de cierre, y con la esperanza intacta de recomponer la cercanía tras varios años de distancia laboral, remarcó su cariño incondicional asegurando que “fueron 21 años que fue como una familia, me encantaría volver a ser parte de esa familia, jamás perdí el amor hacia ella y Sofía”.