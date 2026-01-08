Sofía Jujuy de novia: quién es su nueva pareja y como fue el anuncio Luego de un período de soltería tras varias relaciones mediáticas, la modelo aprovechó el brindis de Año Nuevo para hacer pública su nueva relación. + Seguir en







La pareja disfruta del verano juntos en Pinamar. Para Sofía “Jujuy” Jiménez, el inicio de 2026 se convirtió en mucho más que una simple celebración y funcionó como el momento ideal para compartir una noticia que impactó en el mundo del espectáculo. Durante la madrugada del 1 de enero, mientras gran parte del país brindaba por los nuevos comienzos, la modelo y conductora recurrió a sus redes sociales para realizar un anuncio atravesado por el romance. Con la emoción de quien abre una etapa distinta, sorprendió a sus seguidores al contar que su corazón ya tiene dueño.

Con un mensaje atravesado por la sensibilidad y la honestidad, la jujeña puso fin a meses de versiones y rumores sobre su situación sentimental. A través de una publicación en Instagram, presentó oficialmente a Gustavo, el hombre que la acompaña en este nuevo capítulo de su vida. Las imágenes compartidas, donde se los ve cercanos y enamorados durante los festejos de Año Nuevo, reflejan un vínculo firme que la modelo decidió hacer público para comenzar el año con claridad y sinceridad.

Sofía Jujuy Jimenez microbikini Instagram La confirmación de esta relación se viralizó rápidamente y despertó una avalancha de mensajes afectuosos por parte de colegas y seguidores, que celebran verla plena tras experiencias amorosas difíciles. Con este paso, “Jujuy” Jiménez deja atrás la soltería y se instala como una de las figuras más comentadas del verano. En sus palabras finales, expresó gratitud por compartir su camino con Gustavo y señaló este nuevo año como una etapa de renovación y bienestar personal.

Quién es la nueva pareja de Sofía Jujuy El inicio de 2026 trajo una sorpresa inesperada para los seguidores de Sofía “Jujuy” Jiménez, quien eligió las primeras horas del 1 de enero para blanquear su nueva relación sentimental. A través de un video emotivo y varias fotos en sus redes sociales, la modelo mostró el momento exacto en el que recibió el Año Nuevo con un beso, confirmando que volvió a apostar al amor. “Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío”, expresó con entusiasmo en sus historias de Instagram, despejando cualquier duda sobre su presente afectivo.

El hombre que conquistó el corazón de la conductora es Gustavo Qüerio Hormaechea, un joven oriundo de la provincia de Salta que mantiene un perfil bajo y distante del ambiente mediático. Apasionado por el deporte, se desempeña como jugador de rugby e integra el plantel superior del Jockey Club de Salta. Su estilo de vida combina la disciplina deportiva con el disfrute de las actividades al aire libre, una afinidad que parece coincidir con el espíritu activo y aventurero de la modelo jujeña.

Sofía jujuy Jimenez microbikini Instagram Además de su faceta deportiva, Gustavo desarrolla su perfil emprendedor dentro del rubro textil, al frente de su propia marca de indumentaria urbana llamada “Conejo Negro”. En sus redes sociales quedan reflejados numerosos viajes por distintos destinos internacionales como Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres, una pasión que comparte con Sofía. Este costado viajero y su vocación empresarial consolidan una conexión basada en intereses comunes, lejos de la exposición constante de la farándula. Luego del anuncio oficial, la pareja se mostró disfrutando de unos días de descanso en las playas de Pinamar, acompañados por amigos y familiares. Las imágenes difundidas los muestran relajados y cómplices bajo el sol, reforzando la idea de un vínculo sólido que ya se posiciona entre los romances más comentados del verano. Con mensajes que resaltan la importancia de la familia, los afectos y el amor, Sofía dejó en evidencia que Gustavo forma parte de su círculo íntimo y que este nuevo ciclo se presenta como una etapa de plenitud y felicidad.