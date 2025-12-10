IR A
El reencuentro entre Zaira Nara y Bauletti, en medio de rumores de la reconciliación con su ex

La modelo se reencontró con el streamer con quien vinculan sentimentalmente y realizaron un stream juntos.

Zaira Nara se reencontró con Bauletti.

Redes sociales

La modelo Zaira Nara visitó el stream de Bauletti, el influencer con quien lo vinculan sentimentalmente. Esto se da en medio de rumores de su regreso con Jakob Von Plessen, su exmarido y padre de sus hijos.

Si bien se separaron hace mucho tiempo, Zaira fue vista hace algunas semanas con el padre de sus hijas en uno de los deportes que realizan sus hijos. Ambos aseguraron que seguirán yendo para poder alentarlos, pero que no tenía que ver con su reconciliación.

Sin embargo, aclaró que en las últimas horas fue nuevamente vinculada con él, pero que nada era cierto. Para poder desmentirlo, eligió ir al stream de Bauletti, el streamer con la que fue vinculada sentimentalmente en los últimos días.

“Salió una nota que yo había vuelto con el padre de mis hijos, como que yo había estado en Mendoza con él, cuando él estaba con nuestros hijos en la Patagonia. Él subió una foto con mi yerba, vieron montaña-montaña y dijeron: ‘Se fue con Zaira a Mendoza'. Chicos, yo estoy en Mendoza y él en la Patagonia con los chicos’”, desmintió. De este modo, revivió el shipp entre la modelo y el joven influencer. ¿Hay amor?

