"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Después de hacer historia con su quinto recital en Vélez, la cantante lanzó un video donde alentó la idea de un recital en River.

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

Redes sociales

Lali Espósito no para, aunque todavía sigue la repercusión por su quinto show en Vélez, y ahora lanzó un video donde deja una señal sobre su próximo recital. "Agárrense", advirtió a sus seguidores.

El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido.
La artista volvió a usar sus redes sociales con un guiño para sus fanáticos que apunta al estadio más grande de Argentina, el Más Monumental de River Plate.

A través de sus historias de Instagram y TikTok, la intérprete de Fanático, No me importa y Mejor que vos compartió un breve e intenso video que se volvió viral.

En las imágenes se ven unos detalles que los seguidores más entusiastas tradujeron como una clara señal: la presentación de la cantante urbana en la cancha del Millonario. De concretarse, el show en River no solo sería su debut en ese escenario, sino que la consolidaría como la máxima referente del género en el país, capaz de movilizar a más de 80.000 personas en una sola noche.

El mensaje oculto en un grafitti

Después de su histórico quinto Vélez, Lali Espósito publicó un video donde dibujó con aerosol la estrella que forma parte de la identidad visual de su álbum más reciente, No vayas a atender cuando el demonio llama. El dibujo se completa con un trazo oblicuo que tiene la misma estética que la banda de la camiseta del club de Núñez.

En el epígrafe del video, la cantante escribió la cifra "060626", acompañada por el emoji de un demonio, y sus fanáticos entendieron que se refiere a la fecha del 6 de junio de 2026 como la elegida para su presentación en la cancha de River.

