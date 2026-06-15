15 de junio de 2026 Inicio
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Elon Musk se opuso a la prohibición de redes sociales a menores de 16 años de Reino Unido: "Estado policial"

El propietario de la red social X criticó la iniciativa impulsada por el primer ministro británico y acusó al gobierno europeo de querer "rastrear a todo el mundo".

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Elon Musk, el primer billonario del mundo.

Elon Musk, propietario de X, Tesla y SpaceX, se opuso a la iniciativa del gobierno del Reino Unido de sancionar una ley que prohíba las redes sociales para menores de 16 años a partir del próximo año y consideró que el Ejecutivo británico es un "estado policial".

Elon Musk, primer billonario de la historia.
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"Esta ley de censura es un lobo con piel de cordero. El verdadero objetivo es permitir al gobierno del Reino Unido rastree a todo el mundo", acusó el primer billonario del mundo en X.

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"Las redes sociales hacen infelices a los niños, facilitan el acoso y los abusos", había advertido el primer ministro británico, Keir Starmer, tras anunciar la medida que afectará a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick, calificándola como "un paso importante" para el país.

Starmer espera que la ley sea adoptada en el Parlamento "antes de Navidad" para que la prohibición entre en vigor "a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera", entre marzo y junio de 2027.

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Elon Musk, el primer billonario del mundo.

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Tras anunciar su decisión, el jefe de Gobierno laborista reconoció que llevarlo a cabo no será fácil ya que algunas empresas tecnológicas quieren hacer creer que las redes sociales son "inmutables, parte de un orden casi natural".

Aunque todavía son pocos los países que han prohibido el acceso a las redes a los menores de 16, otros como España, Andorra, Noruega y Nueva Zelanda han anunciado su intención de hacer lo mismo. Con iniciativas parecidas, aunque no siempre con el límite de 16 años, también planean prohibir o limitar el acceso de los menores a las redes en Francia, Alemania, Dinamarca, Grecia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Chipre y Eslovaquia.

Qué dijo YouTube sobre la iniciativa británica

La medida británica generó una reacción inmediata de YouTube, que advirtió que la prohibición corre el riesgo de "empujar a los niños hacia servicios anónimos y menos seguros", según una declaración enviada a la agencia AFP.

"Desde hace más de diez años invertimos en experiencias adaptadas por edad, supervisadas por expertos, así como en protecciones por defecto para los adolescentes, y seguiremos haciéndolo", señaló un portavoz de la plataforma propiedad de Google, que afirma ser "un recurso esencial para los jóvenes, los profesores y los padres".

Según el regulador británico del espacio digital Ofcom, los niños de entre 8 y 14 años pasan de media tres horas diarias en línea, dos de ellas en las redes sociales. De entre todas, YouTube es la más popular en esa franja de edad, con una media de 48 minutos diarios.

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