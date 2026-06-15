15 de junio de 2026 Inicio
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El último adiós a Taty Almeida: "No traigan flores, pueden hacer una donación"

La referente en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia dedicó su vida a la búsqueda de su hijo Alejandro, desaparecido en 1975, y a la incansable lucha por recuperar a los hijos y nietos arrebatados durante la dictadura militar. Su despedida tiene lugar en Foetra, Av. Hipólito Yrigoyen 3171, en Balvanera.

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"No nos han vencido", fue el último mensaje de Taty Almeida antes de su partida.

El velatorio de Taty Almeida, histórica referente en la lucha por los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, se lleva a cabo en la sede del sindicato de telecomunicaciones Foetra, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 3171, en Balvanera. Se extenderá hasta la medianoche y continuará mañana de 8 a 12.

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Cientos de personas de distintas generaciones se acercaron a despedir a la histórica referente. Una valla cubierta de pañuelos blancos —símbolo de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo— rodea la entrada del sindicato de telecomunicaciones Foetra y recibe la fila de quienes llegan para darle el último adiós.

El velatorio, acompañado por coronas y arreglos florales enviados por instituciones, gremios y vecinos, se extenderá hasta la medianoche. Se espera además la presencia de figuras del ámbito político y artístico.

Uno los últimos pedidos de Taty fue que en lugar de flores, le envíen donaciones a la asociación de Madres de Plaza de Mayo. En ese sentido, desde la organización de derechos humanos informaron: “Pedimos por favor, porque fue un deseo de Taty, que no traigan flores. En su lugar, pueden realizar una donación”. El alias habilitado para colaborar es Madreslineafundadora.

"No nos han vencido", fue el último mensaje de Taty Almeida antes de su partida. Almeida dedicó toda su vida a la búsqueda de su hijo Alejandro, desaparecido en 1975, y a la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en una voz emblemática contra la dictadura militar.

La despedida de Estela de Carlotto a Taty Almeida

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, despidió a Taty Almeida tras conocerse la noticia de su muerte a los 95 años y la recordó como una compañera de lucha “activa, generosa y llena de esperanza”.

En diálogo con C5N, Carlotto manifestó su profundo dolor por la partida de una de las referentes más emblemáticas de los organismos de derechos humanos. “Muy triste. Perder una compañera siempre nos duele como un afecto muy especial de tanta lucha, dolor y sonrisa también, porque Taty era una persona que estaba siempre activa, movediza. Nos llevábamos muy bien”, expresó.

Estela de Carlotto

La titular de Abuelas recordó los momentos compartidos a lo largo de décadas de militancia conjunta y destacó el sentido del humor que caracterizaba a Almeida. “A veces subíamos al escenario riéndonos y el público no sabía de qué nos reíamos. Yo quiero recordarla así”, contó emocionada.

Carlotto aseguró que desconocía el delicado estado de salud de Almeida y reconoció que la noticia la tomó por sorpresa. “Yo no sabía que estaba internada ni enferma. Siempre la veía activa, viva, generosa. Hemos tenido tantas actividades juntas para reírnos, para llorar, para enojarnos también. Es la vida de amigas y compañeras que hemos sufrido tanto”, afirmó. “Esta noticia inesperada me duele en el alma. La vamos a querer siempre”, agregó.

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