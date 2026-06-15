15 de junio de 2026 Inicio
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El Gobierno respaldó la decisión de Bolivia de negar el ingreso de legisladores argentinos por "inconsistencias"

El canciller Pablo Quirno detalló que la embajada argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron "de inmediato" los mecanismos de asistencia consular correspondientes a la decisión del Ejecutivo boliviano.

Por
Pablo Quirno

Pablo Quirno, canciller de Argentina

EFE

El canciller argentino, Pablo Quirno, respaldó la decisión del gobierno de Bolivia encabezado por Rodrigo Paz Pereira de negar el ingreso de la misión humanitaria integrada por legisladores argentinos que pretendía fiscalizar violaciones de derechos humanos en el país vecino. Para el gobierno argentino, el Ejecutivo boliviano hizo uso de sus "facultades soberanas".

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"Durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana", sostuvo el funcionario de Javier Milei en X.

Quirno confirmó este lunes que aquellos integrantes de la misión humanitaria que no pudieron ingresar al país "se encuentran retornando a la República Argentina".

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La comitiva, que arribó en la madrugada de este lunes al aeropuerto de El Alto, estaba compuesta por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biasi, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros.

A todos ellos les retuvieron los documentos, obligándolos a arribar en un avión hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz, desde donde emprendieron el regreso a Argentina.

Qué dijeron los miembros de la comitiva que no pudieron ingresar a Bolivia

Biasi denunció que fueron "secuestrados con represión policial" y que su misión tenía como objetivo visibilizar situaciones similares a las que enfrenta Bolivia. Además, la legisladora afirmó que lo que ocurre en el país es "una verdadera dictadura militar" y añadió: "Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio".

Barry corroboró que "no los dejaban bajar del avión" y describió el trato recibido como "similar al de un secuestro". También mencionó que intentaron "hacerles firmar un documento" que presentaba "causas truchas" sobre los objetivos del viaje.

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Marino señaló que "la irregularidad corrió por parte de Migraciones en Santa Cruz" y compartió en X los momentos previos a regresar a Argentina luego de que el gobierno argentino respaldara la decisión de Bolivia.

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