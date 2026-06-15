15 de junio de 2026 Inicio
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Curazao y el mar: este es el curioso vínculo del país que es furor en el Mundial 2026

El país caribeño que debutó en la Copa del Mundo y mantiene una estrecha relación con el mar.

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El protagonismo del mar en Curazao

El protagonismo del mar en Curazao, uno de los debutantes del Mundial 2026.

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  • Curazao hizo historia en 2026 al debutar por primera vez en una Copa del Mundo.
  • La isla está rodeada por el mar Caribe y cuenta con playas, bahías y aguas cristalinas.
  • Sus arrecifes de coral albergan una gran diversidad de especies marinas y ecosistemas naturales.
  • El buceo es una de las actividades más populares gracias a la visibilidad del agua y la riqueza de su fauna marina.

Curazao es una isla donde el mar está presente en cada aspecto de la vida cotidiana. Sus playas, bahías y aguas cristalinas no solo forman parte del paisaje, sino también de la identidad de sus habitantes. Durante décadas, el Caribe fue la principal carta de presentación de este pequeño territorio insular. Ahora, en 2026, el país suma un nuevo motivo de orgullo: su histórico debut en una Copa del Mundo.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni.
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Ubicada en el sur del mar Caribe, a unos 60 kilómetros de la costa de Venezuela, Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos. Su geografía está marcada por una extensa línea costera, bahías protegidas y playas de arena blanca que contrastan con el intenso color turquesa del agua. Gracias a su ubicación fuera de la principal ruta de huracanes, el mar suele mantenerse tranquilo durante gran parte del año, favoreciendo tanto la navegación como las actividades acuáticas.

Coral Curazao
Arrecife de coral en Curazao.

Arrecife de coral en Curazao.

Uno de los mayores tesoros naturales de Curazao se encuentra bajo la superficie del mar. La isla está rodeada por arrecifes de coral que comienzan a pocos metros de la costa y albergan una enorme biodiversidad. Investigaciones locales registraron alrededor de 65 especies de coral y cientos de especies de peces tropicales que convierten a estas aguas en uno de los ecosistemas marinos más ricos del Caribe.

Cómo es el curioso vínculo de Curazao con el mar

La fauna marina ocupa un lugar central en la vida natural de la isla. Entre los animales más emblemáticos aparecen las tortugas marinas, especialmente las verdes y las carey, que pueden observarse durante todo el año. También habitan barracudas, rayas, morenas y numerosas especies de peces de arrecife que encuentran refugio entre las formaciones coralinas. La transparencia del agua permite apreciar esta riqueza natural incluso desde la superficie.

Tortugas curazao
Las tortugas de mar en Curazao.

Las tortugas de mar en Curazao.

El vínculo entre el mar y la biodiversidad de Curazao no termina en el océano. En las zonas costeras y lagunas salinas cercanas a las playas suelen encontrarse flamencos, una de las aves más representativas de la isla. Estos ambientes costeros sirven como punto de alimentación y descanso para distintas especies, creando un paisaje donde la vida terrestre y marina conviven de manera estrecha.

El buceo es una de las actividades más representativas de Curazao. Sus aguas cristalinas, la excelente visibilidad y la cercanía de los arrecifes a la costa permiten explorar el fondo marino sin necesidad de alejarse demasiado de la playa. Allí pueden observarse coloridos corales, peces tropicales, tortugas marinas y una gran variedad de especies que convierten a Curazao en uno de los destinos de buceo más reconocidos del Caribe.

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