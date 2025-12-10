Los Martín Fierro de cine y series, este lunes 8 de diciembre, fue el escenario del reencuentro de los actores Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro, y rememoró uno de los rumores de romance cuando él estaba salía con Carolina "Pampita" Ardohain.
El cruce de los famosos se dio en la gala de los Martín Fierro de cine y series donde la actriz ganó el Oro por su protagónico en La mujer de la fila.
El artista chileno compartió el espacio con la famosa uruguaya, y quedaron en medio de los comentarios sobre un acercamiento durante las grabaciones de la tira Entre Caníbales, en 2015.
En ese momento, Vicuña salía con la modelo y fue la modelo la que avaló esa hipótesis y dio a entender que los había descubierto, aunque nunca nombró a Oreiro, y estalló el escándalo.
Quienes estuvieron presentes en la gala de los galardones en La Usina del Arte, dijeron que "él la miró y ella lo esquivó con la mirada, aunque después hicieron un saludo protocolar y frío".
Oreiro fue distinguida con el premio Martín Fierro de Oro en cine por su actuación en La mujer de la fila durante la ceremonia que se realizó en el complejo cultural de la Ciudad.
La relación entre Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain, que tuvieron 4 hijos juntos, Blanca (fallecida), Bautista, Beltrán y Benicio, se quebró por las infidelidades del actor chileno. Uno de los escándalos mediáticos fue en 2015, cuando la modelo dijo que hay una actriz con la que no trabajaría, y que nunca la pudo perdonar.
“No tuvo empatía de mujer a mujer”, explicó en su momento y todos apuntaron a Natalia Oreiro que compartía escenas de ficción con la pareja de Pampita.