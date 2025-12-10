"Él la miró y ella...": Benjamín Vicuña se reencontró con Natalia Oreiro y revivió los rumores de traición a Pampita El cruce de los famosos se dio en la gala de los Martín Fierro de cine y series donde la actriz ganó el Oro por su protagónico en La mujer de la fila. + Seguir en







El rumor impactó de lleno en la relación que el actor mantenía con la modelo. Redes sociales

Los Martín Fierro de cine y series, este lunes 8 de diciembre, fue el escenario del reencuentro de los actores Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro, y rememoró uno de los rumores de romance cuando él estaba salía con Carolina "Pampita" Ardohain.

El artista chileno compartió el espacio con la famosa uruguaya, y quedaron en medio de los comentarios sobre un acercamiento durante las grabaciones de la tira Entre Caníbales, en 2015.

En ese momento, Vicuña salía con la modelo y fue la modelo la que avaló esa hipótesis y dio a entender que los había descubierto, aunque nunca nombró a Oreiro, y estalló el escándalo.

Quienes estuvieron presentes en la gala de los galardones en La Usina del Arte, dijeron que "él la miró y ella lo esquivó con la mirada, aunque después hicieron un saludo protocolar y frío".

Oreiro fue distinguida con el premio Martín Fierro de Oro en cine por su actuación en La mujer de la fila durante la ceremonia que se realizó en el complejo cultural de la Ciudad.