El cantante y su exmujer, Ana Paula Dutil, compartieron una serie de fotos en sus redes sociales y un particular detalle despertó sospechas de reconciliación.

En medio de la separación de Ortega y Prandi, las coincidencias con su ex que llamaron la atención.

A casi dos meses de su escandalosa separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez, una serie de llamativas coincidencias en las redes sociales despertó sospechas sobre un posible acercamiento con Ana Paula Dutil, su exesposa y madre de dos de sus hijos.

La nueva Focker llegó a los cines: ¿está a la altura de las anteriores?

La encargada de advertir estos detalles fue Juariu, quien, fiel a su estilo de investigadora de las redes sociales, analizó las últimas publicaciones de ambos y encontró varias similitudes que no pasaron inadvertidas.

Todo comenzó el pasado 10 de noviembre, cuando Dutil compartió una serie de fotografías en las que mostró cómo disfrutaba de unos días en el campo. Entre las postales familiares y los momentos de descanso, se la podía ver recostada sobre una hamaca paraguaya.

Sin embargo, lo llamativo ocurrió este viernes, cuando el hijo de Palito Ortega publicó dos imágenes en sus historias de Instagram en las que aparecía descansando en unas hamacas aparentemente idénticas a las que había mostrado su expareja.

Como si esto fuera poco, otro detalle llamó la atención de Juariu: la elección musical de ambos. Mientras que la exmodelo había musicalizado su publicación con Only You, en la versión de Ringo Starr, el cantante optó por Child of Nature, un tema de The Beatles.

Las coincidencias que notó y expuso la periodista alimentaron las especulaciones sobre la posibilidad de que los ex hubieran compartido unos días en el campo y publicado las fotos en distintos momentos para no generar sospechas.

Emanuel Ortega vía Instagram.

Ana Paula Dutil negó los rumores de reconciliación con Emanuel Ortega

En medio del revuelo que generaron las imágenes, Ana Paula Dutil decidió romper el silencio. A través de sus historias de Instagram, la exmodelo compartió un contundente descargo en el que explicó cómo es el vínculo que mantiene actualmente con el cantante.

"No es cierto lo que están diciendo. Emanuel es el padre de dos de mis hijos. Y vamos a ser familia toda la vida. Exactamente igual es con Fernando, padre de mis hijos mayores", expresó.

Ana Paula Dutil vía Instagram.

En ese contexto, Dutil fue tajante y cerró su descargo con un pedido: "No existe nada más entre nosotros. Por favor, no inventen".