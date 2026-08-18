Terremoto en Colombia: Shakira hará una inversión millonaria para reconstruir escuelas

La cantante promete reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las ciudades más afectadas. La artista se unirá al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, quien impulsó la idea de construcción de diez nuevos colegios en el mismo departamento.

A una semana del terremoto que sacudió a Colombia, la cantante Shakira llegó a su país para solidarizarse con las víctimas, ponerse a disposición para ayudar y anunció que aportará una donación millonaria para la reconstrucción de escuelas y una Universidad.

E l sismo de 7,4, que se registró en tierra cafetera el pasado 10 de agosto, afectó a varias ciudades desató una emergencia nacional sin precedentes: de acuerdo con el último reporte de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo ya dej ó 287 personas fallecidas, 3.977 heridas y más de 102.000 afectadas en 426 municipios de 15 departamentos.

A través de su Fundación Pies Descalzos, la artista barranquillera contribuirá a la recuperación de la infraestructura educativa y evitar que los niños de la región queden sin clases durante meses.

“Siento el dolor de todas las personas damnificadas, de los padres que han perdido a sus hijos, no hay palabras para consolar, no hay soluciones mágicas para tanto dolor, para reparar el dolor. Pero lo que sí sé que hay es un compromiso concreto de estar al lado de todos los colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas y no pueden regresar a ellas”, declaró la colombiana en declaraciones ante la prensa.

Ya en Quibdó, la artista dejó claro que su intención es mantener la ayuda más allá de los primeros días de emergencia. Solo en Chocó, 40 colegios colapsaron por completo. “Hay más de 200 han sido afectadas en todo el país” tras el terremoto, relató. Su intención es realizar una donación millonaria para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó .

Uno de los puntos centrales de su visita fue conocer el estado de las instituciones educativas. La cantante se unirá al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, quien impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó. Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, declaró.

shakira ha anunciado que construira 10 escuelas en el chocó con su fundación pies descalzos y el empresario howard buffett, además de donar 1 millón de dólares para la reconstrucción del departamento



jueputa, enserió que en colombia no tenemos artista mas grande esta mujer pic.twitter.com/1oRNiSXDP0 — (@hey_timor) August 17, 2026

Terremoto en Colombia: cuánto donará Shakira para la reconstrucción de escuelas

Chocó es una de las localidades donde durante años Shakira intervino con su fundación Pies Descalzos y construido escuelas para sus niños.

“Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden esas escuelas sin reconstruir y que nuestros niños no puedan volver al colegio. Aquí no hay conectividad y no pueden hacer escuela desde la casa, y cada día que no van es un día que pausan su futuro. Eso no lo podemos permitir”, insistió en este encuentro con los medios.

En cuanto a la donación que recibió, la colombiana especificó que lograron alcanzar 1 millón de dólares, y “vamos a destinar a canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas”. De esa cantidad, Global Citizen aportó $500.000 y Live Nation lo completó con otros $500.000.

“Diez escuelas vamos a construir en el Chocó, estamos luchando para conseguir compromiso”, aseguró al referirse al proyecto educativo y al apoyo que espera reunir para las comunidades damnificadas: “Estamos orgullosos de poder empezar a dar los primeros pasos para la reconstrucción”.

Comprometiéndose para ayudar y seguir trabajando por los niños afectados, la artista lanzó: “Que sepan que nuestro corazón es uno solo, los colombianos estamos más unidos que nunca, no vamos a parar hasta que cada niño regrese a la escuela, vuelva a su vida y a sus amigos. Estoy aquí, Colombia”.