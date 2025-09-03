Cuál es la historia entre Shakira y Antonio de la Rúa y por qué se rumorea que están nuevamente en pareja La incógnita gira en torno a si esta aparición fue planeada o una casualidad, y qué hay detrás de las nuevas especulaciones.







El empresario argentino fue visto en un show de la colombiana recientemente

La vida personal de Shakira siempre ha estado en el centro de la atención pública, y no solo por su música. En los últimos días, un nombre volvió a sonar con fuerza junto al de la artista colombiana, despertando rumores y especulaciones.

Se trata de Antonio de la Rúa, una figura que estuvo muy presente en su vida en el pasado y cuya relación marcó una etapa importante tanto a nivel personal como profesional para la cantante. Ahora, una serie de versiones vuelve a vincularlos.

Cuáles son los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa shakira antonio la rua.jpg Shakira vs Antonito: Es triste que haya gente que crees conocer y resulta que no Un video grabado el sábado 30 de agosto se convirtió en el centro de un nuevo rumor en torno a Shakira y Antonio de la Rúa. Durante el concierto que la artista ofreció en el estadio GNP de Ciudad de México, mientras interpretaba Días de Enero, una fanática captó al empresario argentino sentado entre el público, intentando pasar inadvertido. La escena, difundida en redes sociales, rápidamente se viralizó.

En las imágenes se lo ve observando hacia un costado y llevándose la mano a la barbilla, mientras el público acompañaba la canción con sus teléfonos en alto. Para muchos usuarios, la situación tuvo un fuerte simbolismo, ya que el tema fue compuesto por la colombiana durante su relación con De la Rúa.

Según informó Ecuavisa, no es la primera vez que el exmánager acompaña a la cantante, tanto en giras internacionales como en momentos más privados. De hecho, semanas atrás fueron vistos en un restaurante de Miami junto a Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué. En marzo, la hija de De la Rúa, Zulú, participó de un concierto en Buenos Aires, en el que estuvieron presentes otros familiares y amigos cercanos.