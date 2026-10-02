Fuerte reacción de Telefe: qué pasará con La Peña de Morfi El canal decidió dar su versión, luego de que se instalara el final del programa de Diego Leuco y Carina Zampini. Agregar C5N en









¿Qué va a pasar con La Peña de Morfi? Redes sociales

Luego de que el periodista Damián Rojo anuncie que Telefe tiene pensado levantar La Peña de Morfi porque el rating no acompañaba, pero desde el canal desmintieron esa información y aseguraron que incluso tienen previsto estirarlo en verano.

El periodista Rojo había informado que el ciclo llegaba a su fin en noviembre y que “ya fueron notificados algunos productores, a quienes los van a reubicar en otro programa de la productora Corner, que es el de Sergio Lapegüe. Y a los demás... hay que ver si hay lugar para todos porque son un montón. Y los que hacen aire no creo que todos puedan ir al programa de Lapegüe".

TELEFE desmiente la información de Damian Rojo. El canal está pensando en renovarlo para el verano. https://t.co/cJBbK1vWZh pic.twitter.com/yHh0nqRBVT — Real Time (@RealTimeRating) October 2, 2026 A lo que la panelista Naiara Vecchio sumó: "Tiene que ver con esta política de la nueva gerencia de abaratar costos y los contratos altos, si no rinden en rating, sacarlos”.

Ante esto, la Agencia Noticias Argentinas se comunicó directamente con Telefe para preguntar si la información que circulaba era cierta, pero a ese medio le aseguraron que la información era “fake” e incluso se estaba “viendo la posibilidad de que siga en el verano”.

Besos en el aeropuerto: las imágenes que confirmarían la reconciliación de una pareja muy querida Cuando parecía que la historia entre Diego Leuco y Sofi Martínez había quedado definitivamente en el pasado, una inesperada escena volvió a ponerlos en el centro de todas las miradas. Los periodistas fueron vistos juntos en un aeropuerto y protagonizaron una cariñosa despedida que incluyó un beso en los labios.

Todo ocurrió minutos antes de que Leuco emprendiera un viaje. Mientras esperaba para partir, Sofi se acercó para despedirlo y el momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram lomaspopucom, desde donde dieron detalles del encuentro. "Él estaba esperando, después se fue de viaje. Se despidieron con un abrazo y un beso en los labios", aseguraron.