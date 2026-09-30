El enojo de Juana Viale cuando le preguntaron por la salud de Mirtha Legrand La postura de la conductora ante los cronistas en medio de la enorme expectativa nacional por la evolución de la diva. Agregar C5N en









La nieta de la conductora reaccionó ante la insistencia de los cronistas.

La preocupación por el estado de salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a todo el ambiente artístico tras cumplirse 10 días de su reingreso al Sanatorio Mater Dei. En el centro médico, la mítica conductora continúa bajo estrictos cuidados intensivos debido a un cuadro respiratorio. Ante este panorama de permanente expectativa de la opinión pública, cada movimiento de su círculo íntimo despierta un interés masivo.

En ese contexto, Juana Viale volvió a protagonizar un áspero cruce con los medios de comunicación a la salida de las grabaciones del programa conducido por Mario Pergolini. Al ser abordada por varios periodistas que buscaban precisiones sobre la evolución de la Chiqui, la actriz mantuvo su habitual postura distante. Lejos de frenar para dialogar con la prensa, la hija de Marcela Tinayre aceleró el paso con dirección a su vehículo para evitar dar declaraciones extensas..

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, ya que la diva permanece internada. Imagen optimizada con IA. Web El tenso momento quedó registrado en las cámaras del ciclo Sálvese quien pueda, donde exhibieron el intento de los movileros por obtener su testimonio. En medio del tumulto de cámaras, el cronista del programa encabezado por Yanina Latorre le lanzó una pregunta directa: “¿Cómo está tu abuela?”. La interrogante desató una reacción sumamente fría por parte de la artista, quien respondió con marcada molestia sin detener la marcha hacia su camioneta: “Todos saben cómo está con el parte médico”.

La cortante contestación reflotó las tirantes relaciones que la nieta de la diva suele mantener con las cámaras de televisión en situaciones de alta presión mediática. Mientras la familia opta por guardar absoluto silencio y derivar la información a las vías institucionales, el público y los medios siguen atentamente cada novedad emitida desde la clínica porteña.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles una ansiada actualización sobre el estado clínico de Mirtha Legrand. La histórica presentadora televisiva muestra un progreso altamente positivo en el cuadro de neumopatía que provocó su reciente reinternación. Las autoridades de la prestigiosa institución de salud porteña llevaron absoluta tranquilidad a la opinión pública al confirmar que la diva se encuentra “muy bien” y transita un proceso de “franca mejoría”.

El parte médico oficial contó con la firma de Enrique Echagüe, director médico del establecimiento sanitario, quien detalló los pasos favorables en la recuperación de la Chiqui. De acuerdo con lo precisado por las autoridades del nosocomio, la emblemática figura de la televisión nacional ya no requiere cuidados intensivos, por lo que fue trasladada y “permanece en una habitación común”, donde se encuentra contenida en forma constante por su círculo familiar. El favorable diagnóstico médico trajo un profundo alivio tanto a la colonia artística como a sus millones de seguidores en todo el país. Tras la difusión del comunicado oficial emitido por la clínica, desde el entorno más cercano a la icónica conductora expresaron su sincero agradecimiento por las incesantes muestras de apoyo y afecto recibidas desde que se confirmó su cuadro de salud.