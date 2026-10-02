"Nos cancelaron hace un ratito": impacto por la noticia que dio Mario Pergolini en su programa El famoso conductor del ciclo emitido por El Trece tuvo que dar la cara en un momento complejo. Agregar C5N en









Ante la cancelación, surgió una entrevista que tenía guardada como plan b.

Mario Pergolini sorprendió a todos en su programa Otro Día Perdido al comentar al aire que el invitado previsto para la emisión del jueves se bajó casi sobre la hora. La confirmación llegó al comienzo del ciclo, cuando el conductor decidió contarle a su equipo y al público lo que había pasado. Desde las redes sociales del envío se había anticipado que el entrevistado sería una sorpresa, algo que había despertado expectativa entre los que siguen el programa.

Al principio de la transmisión, Pergolini explicó que una situación así no es habitual en la producción. "Esto no suele pasar. Se trabaja con mucho tiempo, hay una agenda", señaló ante el desconcierto de sus compañeros. Después fue más preciso sobre el momento exacto de la baja. "No hay invitado, no importa quién, canceló hace un ratito nada más", agregó.

El conductor buscó llevar tranquilidad al equipo y aclaró que existía un plan de contingencia para estos casos. Según explicó, nunca se lo habían comunicado a sus compañeros para evitar que se filtrara si algún día lo necesitaban. Esa reserva mantuvo oculta la alternativa hasta que la cancelación obligó a activarla.

La solución fue recurrir al plan B, que tenía nombre propio, Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada. El humorista pasó de acompañar con la banda a ocupar el lugar del entrevistado. Cuando llegó el momento de la entrevista, Pergolini le entregó un papel con la letra de la canción previa y lo descolocó por completo. el improvisado entrevistado no podía creerlo, preguntó varias veces si era verdad y, luego de la confirmación, cantó su propia presentación.

Escándalo en #OtroDíaPerdido: "No hay invitado, nos cancelaron hace un ratito". pic.twitter.com/Upb62EDY7U — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 2, 2026 La anécdota de Pergolini con Robbie Williams En el mismo ciclo de eltrece, Pergolini aprovechó la visita del cantante británico a la Argentina para recordar un episodio ocurrido en 2004. Adelantó que tenía dos historias con el artista y que una de ellas contradecía un relato muy difundido sobre su paso por el país. "Tengo dos historias con Robbie Williams. Una desmiente una historia muy famosa de él en la Argentina", anticipó.

Según contó, luego de haberle hecho una entrevista en aquel momento, recibió un llamado inesperado del entorno del músico. "Me dicen que Robbie quería jugar al FIFA y no sabía con quién", relató. Ante un pedido tan insólito, convocó de inmediato a su socio Maxi Peñalver. El cantante planea usar un clásico sistema capilar para mantener su look. Redes sociales Pergolini le planteó a Peñalver que había que llevarle el videojuego al cantante, con la frase "Che, Maxi, hay que llevarle un FIFA a Robbie Williams". Al llegar, les preguntaron si se quedaban a jugar. "Yo me tenía que ir, pero Maxi se quedó toda la noche, hasta las 5 o 6 de la mañana jugando con él, mientras todo el mundo decía que estaba...", comentó, para luego agregar "Mientras todo el mundo decía que estaba haciendo algo con alguien, estaba jugando al FIFA".