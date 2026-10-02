Murió Ricardo Soulé, líder de Vox Dei y pionero del rock nacional El fundador y guitarrista de la icónica banda argentina tenía 76 años. Hace tres semanas había anunciado una pausa en la actividad por cuestiones de salud. Agregar C5N en









Soulé tenía 76 años.

El fundador de Vox Dei y uno de los pioneros del rock nacional, Ricardo Soulé, falleció este viernes a los 76 años. Fue un icónico guitarrista que marcó una época en los escenarios por sus composiciones.

Hace tres semanas, el músico había publicado un comunicado en el que anunció que por motivos de salud iba a realizar una pausa en la actividad. "Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios", escribió.

"A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años: quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y mis presentaciones en público", indicó en redes sociales.

Por lo pronto, no se dieron a conocer las causas del fallecimiento del guitarrista, violinista y cantante. En principio, la familia tiene la intención de realizar el velatorio en la Municipalidad de Quilmes, donde vivió gran parte de su vida.

La despedida de la familia de Ricardo Soulé Tras conocerse la noticia, los hijos del artista publicaron un mensaje en las redes sociales de Soulé. "Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor", aseguraron.

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