Juana Viale y su particular visión sobre la maternidad a los 44: "Me siento..."

La nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, sorprendió al conductor Mario Pergolini al hablar de sus ganase de volver a ser mamá. Viale se sinceró sobre su presente familiar y dijo que estaría dispuesta a atravesar la maternidad una vez más. “Me siento Wonder Woman”, lanzó.
La conductora, de 44 años, opinó sobre la baja natalidad y las tendencias actuales de las mujeres que deciden ser madres más allá de los 40 años: “Estoy vigente todavía para tener hijos", reveló la actriz en Otro día perdido, en El Trece.
Ante la incredulidad de Pergolini, que le repreguntó si "era verdad" lo que estaba diciendo, la mamá de Ámbar, fruto de su relación con el músico Juan de Benedictis, Silvestre y Alí, de su relación con el actor Gonzalo Valenzuela, fue contundente: "Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella y me encanta".
Viale habló de forma relajada de cómo atravesó sus gestaciones entre los 20 y los 30 años de edad, y definió ese período de la vida como "muy lindo y muy armonioso". La influencer también reconoció que con el crecimiento de sus hijos -el menor tiene 14 años- la dinámica de su casa cambió muchísimo.
"Para mí los hijos siempre son chicos. Nunca más vas a volver a dormir tranquilo por más que no vivan con vos”. "Para mí los hijos siempre son chicos. Nunca más vas a volver a dormir tranquilo por más que no vivan con vos”.
A partir de la independencia que tienen sus hijos y el cansancio que implicó la crianza, Viale aseguró que se siente con la energía suficiente para encarar un nuevo embarazo: "Me siento Wonder Woman”, subrayó en televisión.
Cuántos hijos tiene Juana Viale
La conductora Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand e hija e Marcela Tinayre, tiene 3 hijos:
- Ámbar de Benedictis (fruto de su relación con el músico Juan de Benedictis).
- Silvestre Valenzuela (fruto de su relación con el actor Gonzalo Valenzuela).
- Alí Valenzuela (también con Gonzalo Valenzuela).
Viale y Valenzuela también tuvieron un cuarto hijo, Ringo, quien falleció horas después de su nacimiento en 2011.