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Pergolini estalló ante la posibilidad de que Repetto se quede con su programa: "Si lo agarra él..."

En medio de las especulaciones por la continuidad del conductor al frente de Otro día perdido, el mediático deslizó qué piensa de su colega.

Pergolini estalló ante la posibilidad de que Repetto se quede con su programa.

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El futuro de Mario Pergolini al frente de Otro día perdido en El Trece, volvió a quedar en medio de los rumores y el propio conductor bromeó con su posible sucesor Nicolás Repetto: "Si lo veo y está Nicolás Repetto, no duermo”.

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El mediático especuló con la posibilidad de dar un paso al costado el próximo año y lanzó el nombre de su colega: “¿Viste que Nicolás Repetto está buscando laburo? Estoy seguro que me voy yo y lo agarra Nicolás”, fue la frase que despertó la polémica.

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Pergolini reconoció ante el público y sus compañeros de televisión, Evelyn Botto y Rada, que hasta tiene sueños con Repetto conduciendo el exitoso ciclo de entrevistas y actualidad: "A veces sueño que Otro día perdido lo conducía Nicolás Repetto. Mi mujer me dice: ‘Pensé que a vos no te importaba el programa’".

El histórico presentador confesó entre risas qué es lo que le responde a su mujer: "Pero no quiero que lo agarre’”, y siguió con el tono irónico que lo caracteriza: “Si lo veo y está Nicolás Repetto, no duermo”. Quien no dejó dudas sobre el presunto cambio y dio por cerrado el debate fue Rada: "Conmigo no cuenten”.

Pergolini despejó las dudas sobre Repetto

Mario Pergolini habló sobre la posibilidad de que si se aleja de la conducción de Otro día perdido, el reemplazante indicado sería Nicolás Repetto. "Me parece que es el reemplazo obvio. Si me llega a pasar algo, la primera opción es Repetto”, aseguró el conductor de El Trece sobre la decisión que debería tomar la producción del ciclo de El Trece.

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