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Picante: una participante de MasterChef se indignó y se le plantó al jurado

Un momento tenso en la cocina del reality dejó a todos sin palabras durante la ronda de devoluciones.

La participante encaró al jurado tras una devolución.

La participante encaró al jurado tras una devolución.

Telefe

La noche del jueves en MasterChef Celebrity se vio atravesada por un clima de alta tensión durante el turno de devoluciones del jurado. Todo se desencadenó cuando Edith Hermida presentó ante los evaluadores unas tortillas norteñas rellenas a las que bautizó “Vencedores vencidos” en guiño a Los Redondos. Sin embargo, el entusiasmo inicial de la conductora de Bendita TV se desmoronó por completo al escuchar las objeciones técnicas de los especialistas, lo que dio inicio a un picante cruce al aire.

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Las objeciones no tardaron en llegar desde el primer minuto del juzgamiento. Maru Botana abrió la ronda al señalar que el grosor del preparado lucía "demasiado apelmazada", mientras que Germán Martitegui fue todavía más implacable al calificar la masa como "pesada, gruesa y cruda", sumado a un relleno insípido. Ante ese diagnóstico, la periodista reaccionó de inmediato para defender su preparación frente a las cámaras: "¿Insípido? Para mí tenía todo el sabor. Lo que sobró, me lo comí todo", disparo que Martitegui cortó en seco al responder "Eso es tema tuyo".

La tirantez se incrementó en el estudio cuando Damián Betular remarcó que las verduras de la preparación no habían alcanzado el punto justo de cocción. Sin intenciones de dar el brazo a torcer, la panelista lo frenó: "No, no está crudo. Y aunque a ustedes no les guste, está rico". Ante el tenso intercambio, Wanda Nara intervino para descontracturar al calificar a la concursante como una figura rebelde, concepto que la protagonista ratificó sin dudar al asegurar: "Yo estoy acostumbrada al debate. Te debato todo”.

A pesar de la defensa de su receta, la propuesta culinaria de la comunicadora quedó posicionada entre las más bajas de la entrega junto a la de Nazareno Casero. Para fortuna de la locutora, el actor corrió con peor suerte en el balance final y terminó luciendo el temido delantal negro. De esta forma, Edith Hermida logró esquivar la instancia más dura de la competencia, aunque dejó en claro que no piensa quedarse callada ante las exigencias del estricto jurado de Telefe.

El demoledor rating de MasterChef

El fenómeno culinario volvió a demostrar su indiscutido dominio en la pantalla chica durante la jornada del jueves 1 de octubre. En una nueva batalla por la audiencia del prime time, MasterChef Celebrity arrancó la emisión marcando el ritmo del encendido desde los primeros minutos. Pasadas las 22:20, momento en el que la señal dio inicio formal al programa, la propuesta gastronómica cosechó una marca inicial de 11,3 puntos de rating, cifra más que suficiente para ubicarlo rápidamente como lo más visto de la noche en la televisión argentina.

Con el correr del envío, el concurso culinario conducido por Wanda Nara mantuvo una tendencia ascendente que consolidó la preferencia del público. Cerca de las 23:00, el certamen de cocina trepó hasta alcanzar un pico de 11,7 puntos de audiencia, afirmando su liderazgo absoluto en la grilla frente a sus competidores directos. Aunque la suba no resultó tan pronunciada en comparación con las dos entregas anteriores, el programa volvió a marcar la agenda del horario central.

De esta manera, el programa de entretenimiento de Telefe reafirmó su posición como la opción favorita de la audiencia para el cierre de la jornada. El sólido piso registrado desde el inicio del ciclo demuestra la vigencia de un formato que continúa respondiendo con números contundentes en cada velada. Con estos registros oficiales de medición, la competencia estelar ratificó su hegemonía en la televisión.

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