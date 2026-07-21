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Luto en el teatro y la televisión murió una prestigiosa actriz argentina

La emblemática artista llevó adelante su carrera en películas, series y obras teatrales. La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices aunque no detallaron las causas del fallecimiento.

Delia Montero tenía 80 años. 

Delia Montero tenía 80 años. 

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmaron la muerte de la actriz Delia Montero, reconocida por su extensa carrera en cine, teatro y televisión. Por el momento, no se confirmó la causa de su fallecimiento y desde la asociación aseguraron que acompañan "con afecto a sus seres queridos en este doloroso momento".

Una expareja de Sam Neill aseguró que estaba bastante enfermo.
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Delia Haydee González Monter nació el 14 de septiembre de 1946, estudió actuación en el Teatro Labardén, bajo la dirección de Blanca de la Vega, y obtuvo el título de profesora de Declamación y Arte Escénico. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices señalaron que "su deceso se produjo el 19 de julio de 2026".

Comenzó su carrera en la película "Adiós problemas" de Enrique Muiño siendo una niña. También en "De Londres llegó un tutor" junto a Osvaldo Miranda y Mercedes Carreras. En paralelo también llegó al teatro con "Dos hombres en la noche" en el Lasalle.

Vivió en Brasil durante dos años, donde participó en los programas "Esto es suceso" y "Silvio Santos Show". En cine también desarrolló su carrera en producciones del director Ricardo Alberto Defilippi como por ejemplo:

  • Cuerpo extraño (Cuando una mujer no quiere),
  • La ronda de los dientes blancos, coproducción argentino-brasileña,
  • Delincuencia juvenil, también conocida como Morir por nada, con guion de Homero Cárpena y protagonizada por Eduardo Rudy y Jorge Barreiro.

Además de "Hormiga Negra", una adaptación de la novela de Eduardo Gutiérrez, trabajo que catapultó su carrera y tuvo mayor difusión donde compartió el protagónico con Víctor Bó, acompañada por un destacado elenco integrado por Pablo Palitos, Beto Gianola, Rolando Chaves, Luis Dávila y Roberto Escalada.

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