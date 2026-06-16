Se supo: el insólito motivo por el que Mario Pergolini aceptó el papel de Dios en Floricienta El conductor reveló la razón por la que decidió actuar en el final de la tira juvenil, en medio de su mala relación con Cris Morena. Agregar C5N en









Pergolin actuó de Dios con Gil Navarro muerto en la novela. Redes sociales

El conductor de Otro día perdido, Mario Pegolini, reveló por primera vez el motivo por el cuál aceptó trabajar en el final de Floricienta e interpretando el papel de Dios en medio de su mala relación con Cris Morena. La razón sorprendió hasta el mismo Juan Gil Navarro, quien estaba presente en el programa.

Pergolini recordó su paso por la televisión de ficción y reconoció que nunca se sintió cómo actuando. Sin embargo, aceptó en la novela más destacada de la televisión en ese momento, la cual hacía picos de rating durante la tarde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/2066711861891117076&partner=&hide_thread=false "Acepté el papel de Dios en Floricienta porque Cris Morena me compró una PlayStation".



Mario Pergolini sorprendió con una confesión tan inesperada como divertida y desató las carcajadas en #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/CkMzWrd8Zy — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) June 16, 2026 “No soy actor, me daba vergüenza”, indicó el conductor y sorprendió al contar la verdadera razón. “Para Dios, no. ¿Vos sabés por qué yo acepté ese papel? Ya es hora de saberlo. Yo no me llevo muy bien con Cris, no tenía buena relación y me convoca para el final de Floricienta”, contó.

Y reveló: “Me dijo algo que pocas mujeres entendieron... Me compró mi primera PlayStation. No tenía PlayStation”. Por ese motivo, tomó la decisión de decir que sí.

"Te lo juro por mis hijos": la increíble coincidencia que unió a Mario Pergolini y al Indio Solari La muerte del Indio Solari dejó en shock al conductor Mario Pergolini, quien se enteró al aire de que había fallecido el ídolo del rock nacional. En las redes, sin embargo, fue muy comentada una increíble casualidad: el conductor abrió su programa de este viernes con un tema de los Redonditos de Ricota, momentos antes de conocerse la triste noticia.