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Reina Reech apuntó contra L-Gante con una inesperada acusación: "Me copió"

La icónica bailarina pasó por el programa de Mario Pergolini y charló sobre todo. Una de sus declaraciones sobre el cantante de RKT no pasó desapercibida. ¿Qué dirá Elian?

Reina Reech y una inesperada acusación: Digamos todo.

Reina Reech y una inesperada acusación: "Digamos todo".

Reina Reech estuvo presente en el programa de Mario Pergolini, Un Día Perdido. Además de repasar su extensa carrera, lanzó una polémica declaración vinculada a L-Gante que generó gran repercusión, ya que dio a entender que el cantante habría copiado parte de su trabajo.

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.
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A lo largo de la nota rememoró cómo logró llevar Colores del teatro a la televisión, un proyecto que, según relató, fue difícil debido a los grandes obstáculos que se le presentaron en el camino. En ese sentido, recordó con alegría una de las conversaciones que tuvo con Gerardo Sofovich en Uruguay.

"Me acuerdo el día que me lo encontré a Sofovich en Punta del Este y le dije. Yo había hecho con Nicolás en Paraguay un programa de televisión que se llamaba Markel 13 y donde debuté en teatro con Colores”, recordó la coreógrafa. "La respuesta de él fue: 'No, nena, tenés que venir a La noche del domingo a hacer unos musicales', me dijo. Yo tenía una idea que era muy buena", contó.

Reina Reech habló de todo en el programa de Mario Pergolini.

Reina Reech habló de todo en el programa de Mario Pergolini.

Finalmente, la invitada explicó que el proyecto fue un éxito y que le demandó mucho trabajo: "Colores fue algo que disfruté mucho, pero que también era una demanda demasiado grande".

¿Reina Reech acusó de plagio a L-Gante?

Sin embargo, una de las declaraciones que se llevó toda la atención del público fue cuando Reech estaba enumerando las cosas que hizo durante su trabajo en el mundo del espectáculo, e hizo una insólita comparación con el cantante de cumbia y RKT. "Yo era la coreógrafa, la vestuarista, la protagonista, la que editaba los clips... Hice El Twist del ABC, que es una canción que canta todo el abecedario. Después me copió L-Gante", lanzó picante.

Frente a la mirada de Pergolini, Reina recapacitó y dijo que quizás se trataba de una casualidad. "Bueno, por ahí ni la escuchó, pero qué casualidad", concluyó.

En 2021 el cantante grabó un video que se hizo viral en las redes sociales. "Para que aprendan el abecedario", escribió allí junto a las imágenes que grabó sentado en la cama de un hotel en Veracruz, México, en donde se encontraba cumpliendo con una gira internacional. "Más vale que lo aprendas, portate bien", agregó.

Imagen del video que se hizo viral:

Imagen del video que se hizo viral: "Para que aprendan", escribió el cantante.

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