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Se supo cómo está Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega a un mes de su casamiento

El fin de la relación llegó cuando el vínculo parecía haberse consolidado con la boda. Los detalles en medio del escándalo.

Por sus redes sociales anunció su separación.

Por sus redes sociales anunció su separación.

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado, después de seis años de relación. La noticia generó un fuerte movimiento mediático en el mundo del espectáculo y, en medio de las repercusiones, los mensajes que la modelo envió a sus colegas periodistas dieron a conocer cómo está atravesando este momento.

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A través de un mensaje enviado a la periodista Laura Ubfal, Prandi pidió espacio y confirmó que no dará más declaraciones. "Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme", expresó. En la misma línea, Karina Iavícoli hizo público otro intercambio que tuvo con la modelo: "Por favor, entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso", escribió Prandi.

En LAM (América TV), Ángel de Brito deslizó que habría existido una infidelidad de parte de Ortega. "Nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y se habría armado un escándalo", afirmó el conductor. Pilar Smith agregó que tres meses antes del casamiento, que tuvo lugar el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, la pareja ya había atravesado una crisis importante.

Pepe Ochoa sumó más detalles sobre el estado del vínculo previo a la boda. "Querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una", señaló, y reveló el ultimátum que habría dado Prandi: "Ella le dice a él: '¿Vos qué querés? O encauzamos las cosas en un proyecto concreto o chau'". Si bien en ese momento se habrían inclinado por darse una nueva oportunidad y finalmente se casaron, el desenlace terminó siendo la ruptura definitiva.

El comunicado de Julieta Prandi para anunciar su separación con Emanuel Ortega

Durante la noche del lunes, Julieta Prandi usó sus historias de Instagram para confirmar el final de la relación. "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad", escribió.

Sin dar detalles sobre los motivos de la ruptura, la modelo expresó que hay aspectos del vínculo que no son negociables. "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables". Cerró el comunicado con un pedido directo de respeto: "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias".

Hasta el momento, Emanuel Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, no realizó ningún comentario público sobre la separación.

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