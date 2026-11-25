El famoso reveló cómo una bacteria provocó una grave infección pulmonar, recordó su extensa internación y las operaciones que salvaron su vida.

Hernán Caire sorprendió al revelar uno de los episodios más dramáticos de su vida. El reconocido exconductor de América TV confesó que estuvo al borde de la muerte tras sufrir una grave infección pulmonar.

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El testimonio, difundido este martes, generó conmoción en el mundo de la televisión argentina por las impactantes revelaciones sobre su estado de salud y las intervenciones quirúrgicas que atravesó.

“Cuando tuve el problema del pulmón, que por apretarme un granito en la boca se me fue una bacteria al pulmón, se me complicó...” , recordó el presentador sobre el inesperado origen de su cuadro.

La situación obligó al conductor a permanecer dos meses internado , período durante el cual fue sometido a numerosas operaciones y estudios médicos para determinar qué estaba provocando la infección.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando un médico de guardia le reveló la gravedad de lo sucedido: “Sos el primero que con esa enfermedad se va caminando de acá” , recordó Caire.

Hernán Caire.

El problema de salud que sufrió Hernán Caire

El exconductor de América explicó que todo comenzó después de apretarse un granito en la zona de la boca. Según su testimonio, una bacteria llegó hasta uno de sus pulmones y desencadenó una grave infección.

“Estuve dos meses internado, muchas operaciones, muchos estudios, no daban en el punto, hasta que se dio”, manifestó Hernán Caire al recordar las dificultades que atravesaron los profesionales durante su internación.

El presentador también destacó el trabajo del cirujano Abdala, quien participó de una intervención quirúrgica que demandó cuatro horas para limpiar el pulmón afectado por la infección.

“Y vos decís: por esa boludez de apretarte un granito”, expresó el conductor, todavía sorprendido por las consecuencias que tuvo aquel gesto cotidiano y que puso en riesgo su vida.

Finalmente, Hernán Caire logró recuperarse gracias al trabajo del equipo médico. Tras recordar aquella traumática experiencia, dejó una contundente advertencia sobre su costumbre de apretarse granitos: “Nunca más”.