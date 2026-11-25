Una de las participantes del reality sorprendió con una atrevida revelación sobre un compañero del programa que provocó una insólita reacción de Wanda Nara durante la gala de eliminación.

El reality volvió a tener un momento de coqueteo al aire.

Luciana Geuna y Pablo Migliore protagonizaron un inesperado momento de coqueteo durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity del martes 24 de noviembre. La situación provocó una picante reacción de Wanda Nara .

Escándalo en puerta: se supo cómo reaccionó la esposa de Pablo Migliore cuando lo vio junto a Marta Fort

Todo comenzó cuando el exarquero reveló una divertida situación que había vivido con otra participante. “Tengo los arañones que me hizo Edith (Hermida) mientras me abrazaba” , expresó Migliore.

La conductora aprovechó la oportunidad para preguntarle a Geuna por su vínculo con el exfutbolista. “Yo lo toco mucho fuera del aire” , confesó la periodista, entre risas, para sorpresa de todos.

Lejos de quedarse callada, Luciana redobló la apuesta con una inesperada explicación: “Lo toco porque está tallado a mano” , manifestó sobre el físico de su compañero del reality gastronómico.

Wanda Nara reaccionó inmediatamente ante la confesión de la periodista. “Te tengo como a una mujer seria... Toca a un soltero, vos estás casada. ¡Migliore está casado!” , lanzó la conductora en tono de reproche.

Luciana Geuna y Pablo Migliore en Masterchef. Telefe

Quién fue el último eliminado de MasterChef

Luciana Geuna fue la séptima eliminada de MasterChef Celebrity este martes 24 de noviembre de 2026. La periodista perdió en el mano a mano definitivo frente a Julieta Poggio, tras una exigente prueba culinaria

Los diez participantes tuvieron 50 minutos para preparar un plato libre utilizando un fondo oscuro de carne. Geuna presentó un risotto de hongos con ojo de bife desmechado que no convenció al jurado.

“Los puntos del arroz son a criterio de cada uno, pero quizás está demasiado al dente”, sentenció Germán Martitegui. Pablo Migliore y Grego Rossello también estuvieron entre los participantes más comprometidos, pero lograron salvarse.

Tras conocerse la eliminación, Maru Botana le dedicó unas emotivas palabras: “Gracias por estar acá y por dejarnos conocerte, y gracias por ser la periodista que sos”. Damián Betular, en tanto, la alentó a prepararse para el repechaje.

“Valoro haberme animado”, expresó Luciana Geuna entre lágrimas durante su despedida, en la que también recordó a su marido y a sus hijos. De esta manera, la periodista terminó abandonando el certamen de Telefe.