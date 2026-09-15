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¿Todo mal con Julieta Prandi? Revelaron por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su boda

Yanina Latorre reveló la razón por la que los hermanos del artista no estuvieron presentes en la celebración y apuntó contra la modelo: "Se fue encargando de que no conteste el teléfono, de que no tengan vínculo".

¡Todo mal! Yanina Latorre reveló la interna detrás de la ausencia de los hermanos Ortega.

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En Sálvese Quien Pueda, Latorre aseguró que Palito Ortega y Evangelina Salazar serían quienes mantienen un vínculo cercano con Prandi: "Los únicos de la familia que bancan a Julieta Prandi son mamá y papá Ortega. Desde que ella entró a la familia se los compró y ellos mueren por ella, la aman, la adoran. Palito y Evangelina mueren por Julieta y esto hizo que los hermanos quedaran fuera de este vínculo".

En este contexto, deslizó que la llegada de la modelo a la familia habría generado un distanciamiento entre Emanuel y sus hermanos. "Ella captó la parada, de a poco ella fue ganando terreno y fue logrando que Emanuel no se diera más con sus hermanos. Son hermanos muy unidos, que siempre van a ser", reveló.

Luego, la conductora contó el rol que Julieta Ortega tendría dentro de la familia: "Julieta Ortega es la que reúne y arma". Fue en ese momento que Ximena Capristo agregó: "Ella es muy amiga de Ana Paula (Dutil, expareja de Emanuel)".

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

El dolor de Julieta Ortega por el distanciamiento de su hermano Emanuel

Yanina continuó y aseguró que en el entorno familiar habría preocupación por el distanciamiento entre Emanuel y sus hermanos. "En su entorno íntimo, cada vez que se junta con sus amigas dice que está muy triste y muy deprimida porque desde que está Julieta Prandi en la familia —esto es palabra de Julieta a sus amigas— Emanuel quedó separado de todos menos de los padres. Ya no le da bola a los hermanos y ella, según Julieta, se fue encargando de que no conteste el teléfono, de que no tengan vínculo, de que no se reúnan, y ellos creen que a propósito los invitó dos o tres días antes", contó.

Por su parte, Pía Shaw aportó información sobre las "excusas" que pusieron los hermanos del artista para no asistir al casamiento: "Martín y Luis no están en el país. Luis está filmando una película. Sebastián está con En el barro, está de rodaje. Rosario me dicen que estaba en un trabajo, en un stream".

Julieta Prandi.

Julieta Prandi.

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