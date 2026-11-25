"Me cuesta hablar": la tristeza de Luciana Geuna tras la eliminación en MasterChef La reconocida periodista cerró su paso por las cocinas más famosas del país tras un ajustado duelo final. Agregar C5N en









La periodista se quebró al despedirse de las cocinas más famosas del país.

La octava semana de competencia en MasterChef Celebrity Argentina dejó una de las jornadas más conmovedoras de la temporada tras confirmarse que Luciana Geuna se convirtió en la séptima eliminada del certamen luego de caer en el duelo final frente a Julieta Poggio. La periodista había regresado al estudio de Telefe apenas veinticuatro horas antes tras ausentarse por "problemas personales", pero no consiguió revertir su complejo presente gastronómico y terminó despidiéndose entre lágrimas del ciclo conducido por Wanda Nara.

Durante la exigente gala de delantal negro, los participantes tuvieron sesenta minutos para elaborar una receta libre partiendo de un fondo oscuro de carne preparado durante más de cuarenta y ocho horas. Mientras figuras como Martín Campilongo, Edith Hermida y Pablo Giralt aseguraron su continuidad con platos muy elogiados, la propuesta de Geuna recibió duros cuestionamientos técnicos por la falta de cocción del arroz y la textura de la carne, sobre la cual Damián Betular ironizó: "¿Está cortado con cuchillo o con los dientes?".

Tras salvar en primera instancia a Pablo Migliore y Grego Rossello, el tribunal integrado por Germán Martitegui, Maru Botana y el propio Betular definió la continuidad entre las dos mujeres en riesgo, inclinándose finalmente por los sorrentinos de ricota y hongos que presentó la ex Gran Hermano. Al anunciar el veredicto definitivo, Martitegui buscó alentar a la comunicadora con palabras de respaldo: "Estoy seguro de que el risotto de tu casa es mucho más rico del que te salió hoy. Te tenés que ir con la frente en alto", al tiempo que sus compañeros destacaron su compromiso y la invitaron a prepararse para el repechaje.

Visiblemente movilizada por el desenlace de la noche, la conductora y periodista apenas pudo contener la emoción al tomar el micrófono para saludar a sus compañeros y al equipo del programa. "Me cuesta un poco hablar. Pero valoro mucho el haberme animado. Nunca dudé y lo disfruté mucho", expresó con la voz entrecortada frente a las cámaras.

Esta despedida llegó como corolario de un regreso sumamente adverso, ya que en la emisión anterior de última chance había presentado una brochette de pollo marinado con ensalada de frutillas que fue rechazada de plano por los especialistas. En aquella oportunidad, donde Botana calificó la combinación como "rarísima" y Betular remarcó que "a la caramelización le faltaban años", la propia participante ya había admitido sentirse "derrotada", anticipando un desgaste anímico que finalmente selló su salida de las cocinas más famosas del país.

Cómo le fue a MasterChef en el rating este martes 24 de noviembre Tras un comienzo de semana marcado por el feriado y las temperaturas cálidas que alejaron a gran parte del público de la pantalla chica, la televisión abierta argentina recuperó este martes 24 de noviembre parte de su audiencia habitual y volvió a mostrar marcas de dos dígitos. En ese escenario de repunte general, la primera emisión de MasterChef Celebrity lideró cómodamente la jornada con un promedio de 12,3 puntos. El interés de los televidentes estuvo concentrado en la exigente prueba y en la definición que terminó dejando afuera del certamen a la periodista Luciana Geuna tras un fallido risotto. Sin embargo, el segmento decisivo del reality gastronómico sufrió una leve merma en el tramo nocturno y cerró el podio diario con 9 puntos redondos, permitiendo que los dieciséis concursantes que siguen en carrera se preparen para iniciar este miércoles una nueva semana de desafíos en Telefe. La gran sorpresa de la grilla estuvo protagonizada por Iván de Pineda, quien capitalizó el buen arrastre de la señal de las pelotas y dio el batacazo de la jornada al ubicar a Pasapalabra en el segundo puesto del ranking general. Con su regreso a la frecuencia diaria luego de la finalización de Popstars, el ciclo de juegos y preguntas alcanzó los 10,1 puntos de audiencia.