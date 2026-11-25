Polémica en El Trece: excluyeron a una famosa periodista de un chat de WhatsApp y lanzó dardos para todos lados La actriz confirmó que estaba al tanto del grupo y aseguró que no le molesta quedar afuera, aunque cuestionó que exista. Agregar C5N en









Consultada al respecto, la actriz reconoció que estaba al tanto y no se guardó nada. Redes sociales

María Fernanda Callejón quedó en plena polémica luego de conocerse que los integrantes de La Mañana con Moria tienen un chat paralelo del que ella no forma parte. La novedad trascendió después de que se confirmara su salida del programa. Según se supo, tampoco integra ese grupo Amalia Díaz Guiñazú, lo que potenció la polémica puertas adentro del ciclo.

En el grupo estarían presentes Gustavo Méndez, Nazarena Di Serio, Guillermo Capuya, Valentina Salezzi y Federico Seeber. Algunos de sus integrantes explicaron que se conformó por una cuestión de "afinidad" y "amistad" entre ellos. Además, aseguraron que allí no se hablaría mal de quienes no están incluidos.

Cuando le preguntaron si sabía de la existencia del chat, Callejón respondió sin vueltas. "Sí claro, yo sé todo", afirmó. Luego, ante la consulta sobre si formaba parte, expresó "Y no, si es paralelo no creo que esté". También definió su lugar dentro del equipo con una frase tajante. "Yo no soy de aquí ni soy de allá, yo soy fiel a Moria. Laburo con todos, no vengo a hacer amigos aunque de Salezzi soy amiga y con Amalia pegamos mucha onda", remarcó.

Aunque aseguró que no le molesta quedar afuera, cuestionó fuertemente la existencia del grupo. "No me molesta, estoy reseteadísima contra la huevada porque me parece una huevada tener un chat paralelo", disparó. Y cerró con un mensaje dirigido a su entrevistador y a quienes pudieran interpretar sus palabras como un reproche. "Qué bueno que lo digas vos y no que salga yo a decirlo porque si no dicen 'se hace la víctima'. Yo no soy víctima de nada y menos en el trabajo, creo que trabajo muy profesionalmente, te puede gustar o no", sostuvo.

La postura de Moria sobre el chat paralelo Moria Casán también fue consultada sobre el chat que mantienen los integrantes de su programa y fue categórica con su opinión. Lo hizo en diálogo con Desayuno Americano, donde se mostró distante de cualquier conflicto entre sus compañeros. Su respuesta dejó en claro que no pretende involucrarse en ese tipo de dinámicas.

"Si hay un quilombo entre ellos, yo prefiero no enterarme", sentenció la conductora. De ese modo, evitó tomar partido y descartó interesarse por posibles roces entre quienes trabajan con ella. Además, le preguntaron si alguna vez había formado parte de un grupo de ese tipo, y su respuesta fue muy clara. "No, jamás porque me parece que es como un minibullying", explicó. Por último, se refirió a quiénes no están incluidos en el grupo y dijo que no le sorprende. "No me sorprende porque son todos muy personales y cada uno es individualista, y cada uno tiene su manera de ser", señaló. Así, atribuyó la existencia del chat y su conformación a las personalidades de cada integrante del equipo.